  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

نماینده مردم کنگان در مجلس:

بسیج دژ مستحکم کشور در برابر توطئه های دشمنان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس گفت: بسیج به عنوان دژی مستحکم مدافع کشور در برابر زیاده خواهی و توطئه های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، صبح امروز دکتر جلالیان در همایش تجلی خودباوری علمی و نوآوری بسیجیان شهرستان جم، بسیج را برگرفته از بطن مردم خواند و بیان داشت: با وجود نهاد قدرتمند بسیج هیچ قدرتی نمی تواند به کشور ضربه ای وارد نماید.

وی اظهار داشت: بسیج نهاد مقدس و تنومندی است که امام راحل برای بیمه کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشهای آن بنا کرد و امروز تمامی پیشرفتها مرهول همین تفکر بسیج است.

نماینده مردم کنگان، دیر و جم  در مجلس با اشاره به خدمات ارزنده بسیج از زمان تاسیس تا کنون، گفت: خدمات ارزنده بسیج در طول عمر با برکتش بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز باید با ترویج این فرهنگ در جامعه سعی شود و بیش از گذشته در گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در جهان تلاش کنیم.

در همایش تجلی خودباوری علمی و نوآوری بسیجیان شهرستان جم که در سالن سینما تربیت این شهر برگزار شد، فرماندهی سپاه ناحیه، فرماندار، امام جمعه و مسئولان ادارات آن شهرستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 789502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها