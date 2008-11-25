بسیج دژ مستحکم کشور در برابر توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در کنگان، صبح امروز دکتر جلالیان در همایش تجلی خودباوری علمی و نوآوری بسیجیان شهرستان جم، بسیج را برگرفته از بطن مردم خواند و بیان داشت: با وجود نهاد قدرتمند بسیج هیچ قدرتی نمی تواند به کشور ضربه ای وارد نماید.

وی اظهار داشت: بسیج نهاد مقدس و تنومندی است که امام راحل برای بیمه کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشهای آن بنا کرد و امروز تمامی پیشرفتها مرهول همین تفکر بسیج است .

نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس با اشاره به خدمات ارزنده بسیج از زمان تاسیس تا کنون، گفت: خدمات ارزنده بسیج در طول عمر با برکتش بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز باید با ترویج این فرهنگ در جامعه سعی شود و بیش از گذشته در گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در جهان تلاش کنیم.

در همایش تجلی خودباوری علمی و نوآوری بسیجیان شهرستان جم که در سالن سینما تربیت این شهر برگزار شد، فرماندهی سپاه ناحیه، فرماندار، امام جمعه و مسئولان ادارات آن شهرستان نیز حضور داشتند.