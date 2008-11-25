تمدن در گفتگو با مهر: طرح تحول اقتصادی تورم زا نیست / منتقدین از جزئیات خبر ندارند

مرتضی تمدن، استاندار تهران و مشاور اقتصادی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان نسبت به تورم زا بودن اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی، بیان می شود، اظهار داشت: کسانی که درباره اجرای طرح تحول اقتصادی پیش داوری می کنند مطمئنا این طرح را به دقت مطالعه نکرده و از جزئیات آن مطلع نیستند.

وی با بیان اینکه ادعای سریع و اطمینان بخش دولت این است که طرح تحول اقتصادی ضد تورمی است، افزود: بدون شک هر طرحی که به ساخت زیر ساخت های اقتصادی و تقویت بنیان آن کمک می کند ضد تورمی است و مبنای اتهام تورمی بودن طرح تحول اقتصادی، عدم اطلاع رسانی دقیق و عدم ورود جدی به این طرح از سوی منتقدین است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: شاید در ابتدای اجرای طرح تحول اقتصادی شاهد جهش قیمت باشیم اما این جهش به دو طریق جبران می شود یکی از طریق واقعی کردن قیمت ها و دیگری جبران بخشی از اختلاف قیمت ها به دلیل نقدی کردن یارانه ها.

تمدن با یادآوری انتقاد برخی منتقدین فعلی طرح تحول اقتصادی به خارج کردن سیمان از سبد حمایتی دولت، ادامه داد: منتقدینی که به خارج شدن سیمان از سبد حمایتی دولت و عرضه آزاد آن ایراد می گرفتند، امروز پاسخ دهند که چرا تحلیل شان از جهش قیمت سیمان با اجرای این طرح اشتباه از کار درآمده و حال که سیمان آزاد شده، هم نسبت به گذشته وفور بیشتری یافته و هم قیمت آن کاهش یافته است؟

مشاور اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد که این نقدها در محصولات پایین دستی پتروشیمی و آزاد کردن قیمت های آن نیز انجام می شد که در این بخش هم شاهد اشتباه از کار در آمدن تحلیلی مبنی بر جهش قیمت محصولات پایین دستی بودیم که در نهایت قیمت آن نسبت به گذشته کاهش یافت.

استاندار تهران با طرح این سئوال که مگر دولت قصد دارد به جز منابعی که اکنون در اختیار یارانه هاست، پول جدیدی تزریق کند؟ ادامه داد: همه می دانند که وضع کنونی یارانه ها عادلانه نیست و هم اکنون شاهد تزریق 15 میلیارد تومان به صورت مستقیم و بالغ بر 70 هزار میلیارد به صورت غیر مستقیم در این چرخه هستیم و لذا باید گفت که آیا افزایش قدرت مصرف کننده اصولا رویکردی تورمی است یا غیر تورمی؟ منتقدین به این سئوال پاسخ دهند.

وی تاکید کرد که برخی بداخلاقی های سیاسی و رقابت های حزبی و برخی مسائل مبهم باعث شده که طرح تحول اقتصادی به گونه ای دیگر جلوه داده شود و از آن با عنوان طرحی تورمی و ناموفق یاد شود در صورتی که رویکرد این طرح کاملا غیر تورمی است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پیش بینی قیمت نفت در بودجه 88 نیز گفت: هنوز نمی توان در این باره اظهار نظری کرد ما منتظر ثبوت تلاطم های قیمت نفت هستیم تا پس از آن قیمت نفت را در بودجه 88 را تعیین کنیم.

تمدن با اشاره به نظر لاریجانی مبنی بر اینکه در صورت تورمی بودن طرح تحول، اجرای آن از سوی مجلس متوقف خواهد شد، گفت: البته معتقدم رئیس مجلس به نوعی انتظارات خود را از طرح تحول اقتصادی مبنی بر تورم زا نبودن آن بیان کرده که ما هم می گوییم این طرح تورم زا نیست.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: برداشت برخی این است که رئیس مجلس با بیان انتظارات خود از اجرای طرح تحول اقتصادی برای دولت در اجرای این طرح خط و نشان کشیده اما نظر بنده این است که دکتر لاریجانی در کل از طرح تحول حمایت خواهد کرد و پاسخ دولت هم این است که اجرای این طرح تورم زا نخواهد بود.

وی از اجرایی شدن بحث نقدی کردن یارانه ها تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد که البته دولت در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی به دغدغه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم شتاب زدگی در اجرای طرح تحول توجه ویژه ای دارد.

مشاور اقتصاد رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اجرایی شدن سامانه ثبت اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور از اول آذرماه تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی املاک کشور ما نداشتن پایگاه اطلاعاتی است که عمدتا اطلاعات مربوط به مسکن در آن ها به صورت پراکنده وجود دارد که با این کار یک پایگاه اطلاعاتی جامع در این خصوص شکل خواهد گرفت.

تمدن با بیان اینکه شکل گیری سامانه ثبت اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات باعث می شود تا معاملات حوزه املاک به صورت بانک اطلاعاتی جامع در اختیار ما قرار بگیرد، یادآور شد: این طرح همچنین باعث می شود تا جلوی سوء استفاده ها در حوزه املاک، معاملات مشکوک، زمین خواری و سوء استفاده های مالی بخش مسکن گرفته شود، البته اگر هم اجرای این طرح ایراداتی دارد به مرور زمان برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به طرح علی کردان در زمان وزارت خود برای تقویت حوزه مدیریت استان تهران، به مهر گفت: به هر حال باید منتظر اعلام سیاست های وزیر جدید کشور در این حوزه باشیم اگر وی طرح گذشته را دنبال کند از آن استقبال می کنیم و اگر هم روش دیگری مطرح شد ما منتظر روش بعدی هستیم.

استاندار تهران در پاسخ به این سئوال که سیاست های استانداری تهران در پیگیری امور مربوط به این استان و تغییر مدیریت ها چیست؟ خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی در حال مطالعه ساختار استانداری هستیم که به طور طبیعی چنین مطالعاتی تبدیل به احسن کردن برخی جایگاه های مدیریتی در استان تهران خواهد بود اما این موضوع به معنای عزل و نصب های بدون حساب و کتاب نیست و هیچ جایی در دستور کار استاندار تهران برای انجام اینگونه عزل و نصب ها وجود ندارد.

تمدن در پایان تاکید کرد که مطالعه ساختار و وظایف استانداری تهران تا حدی است که بنده موضوع انجام تقسیمات کشوری در این استان را به طور جدی دنبال خواهم کرد.