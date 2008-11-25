به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این فیلم "رئیس جمهوری می‌آید" نام دارد و با بودجه‌ای تنها در حد 600 هزار دلار ساخته می‌شود.

داستان فیلم در پسزمینه سفر واقعی بوش به هند در سال 2006 روی می‌دهد و درباره شش هندی جوان است که تصمیم می‌گیرند از طریق یک رقابت تلویزیونی مبتنی با واقعیت، در کنار مقامات هندی با رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند.

به گفته سازندگان "رئیس جمهوری می‌آید"، همه چیز این فیلم جز گاف‌های بوش در دوران ریاست جمهوری خود و اظهارنظرهایی چون "بخشی از واردات ما از خارج است!" و "آیا بچه‌های ما یاد می‌گیرند؟!"، ساختگی است.

تمام بازیگران "رئیس جمهوری می‌آید" پیشینه تئاتری دارند و کانکانا سن شرما تنها بازیگر معروف سینماست که در این فیلم حضور دارد و نقش یک رمان‌نویس بنگالی را بازی می‌کند.

او با اشاره به جذابیت فیلمنامه گفت: نمی‌توانستم آن را رد کنم. بخصوص یکی از صحنه‌های فیلم که مسابقه درباره گاف‌های بوش است، واقعا خنده‌دار است. تصور نمی‌کنم بوش از روابط خارجی خیلی اطلاع داشته باشد. بنابراین ما در فیلم او را دست می‌اندازیم.

فیلم انگلیسی‌زبان "رئیس جمهوری می‌آید" با اقتباس از یک تئاتر تحسین‌شده ساخته می‌شود که اولین بار اوایل امسال به صحنه رفت. این فیلم را کونال روی کاپور کارگردانی می‌کند که اولین تجربه کارگردانی اوست.