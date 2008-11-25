احتمال برگزار نشدن سومین دوره جشنواره بانوی فرهنگ قوت گرفت

سمیرا اصلان‌پورـ دبیرعلمی جشنواره کتاب سال بانوی فرهنگ ـ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت: سومین دوره جشنواره کتاب سال بانوی فرهنگ قرار بود همچون دوره پیش روز 17 دی ماه، همزمان با سالگرد کشف حجاب برگزار شود اما با وجود مشکلات متعدد، احتمال برگزار نشدن این جایزه قوت گرفته است.

به گفته مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان، برای برگزاری سومین دوره بانوی فرهنگ مشکلات متعددی پیش روی این جایزه است. وی ادامه داد: فکر نمی کنم این مشکلات برطرف شود و در مدت زمان کوتاهی که باقی مانده بتوانیم شاهد برگزاری این دوره باشیم.



وی افزود: در حال حاضر نمی توانم حرفی درباره مشکلات موجود بزنم ، اما پس برگزار نشدن این مراسم قصد دارم روشن‌تر درباره این موضوع صحبت کنم.



دبیرعلمی جشنواره کتاب سال بانوی فرهنگ که تاسیس این جشنواره نیز به پیشنهاد وی بوده است، اظهار داشت: تا پیش از راه‌اندازی این جشنواره در عرصه ادبیات به نویسندگان زن بی توجهی می‌شد و بیشتر جوایز به سمتی می‌رفت که مولفان مرد مورد تقدیر قرار گیرند.



اصلان پور ادامه داد: حتی در جشنواره‌های متعددی که در طول سال برگزار می‌شود، به آثاری که حول محور زنان نوشته شده‌اند، کمتر اقبالی نشان داده می‌شود. در جشنواره پروین اعتصامی که جایزه‌ای برای زنان مولف است نیز تنها آثاری که مولف آنها زنان هستند مورد داوری قرار می‌گیرند و به مضمون آثاری که پیرامون مسائل زنان هستند، توجه‌ای نمی‌شود.



وی درباره سفرهای استانی بانوان نویسنده گفت: با سرد شدن هوا این برنامه را مسکوت گذاشته‌ایم، اما با نزدیک شدن به فصل بهار دوباره این برنامه را از پی خواهیم گرفت.