هفت هزار بوشهری تحت پوشش طرح کانون مدرسه قرار گرفتند

لامعلی قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این طرح یکی از طرح های مهم وزارت آموزش و پرورش در سال 87 است که به مدت سه سال اجرا خواهد شد و در اجرای آن سازمان های آموزش و پرورش و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ها با یکدیگر مشارکت خواهند داشت.

وی در تشریح این طرح افزود: کانون مدرسه طرحی است که بر اساس استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در فضاهای آموزشی، بین مراکز فرهنگی هنری و مدارس صورت می پذیرد و طی آن دانش آموزان مقطع ابتدایی در قالب یک برنامه مشخص، هدفمند و از پیش تعیین شده در مراکز فرهنگی هنری کانون حضور پیدا می کنند و برخی از موضوعات درسی خود را در قالب های متنوع و جذاب فرهنگی هنری با یک شیوه ای نوین فرا می گیرند .

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان همچنین ایجاد زمینه مناسب برای تقویت مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان، گسترش آموزش های غیر مستقیم در سطح مدارس، تقویت و بهبود فعالیت های فوق برنامه مدارس و توجه به سبک های مختلف یادگیری و نیازهای خاص دانش آموزان در فراگیری مطالب درسی از مهمترین اهداف برگزاری این طرح است .

قادریان یادآور شد: اجرای طرح کانون مدرسه هم زمان با روز جهانی کودک در استان بوشهر آغاز شده است و از مجموعه 15 مرکز فرهنگی هنری کانون 11 مرکز مشارکت خواهند داشت.