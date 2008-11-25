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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

تردید پاپ در مورد گفتگوی‌دینی؛

رهبران مسلمان خواستار شفاف‌سازی اظهارات پاپ شدند

رهبران مسلمان خواستار شفاف‌سازی اظهارات پاپ شدند

رهبران مسلمان دیروز خواستار توضیح و شفاف‌سازی برخی از بخشهای اظهارات رهبر کاتولیکهای جهان در مورد گفتگوی دینی شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اظهارات پاپ در نامه سرگشاده وی، روز یکشنبه در روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا در پاسخ به یک نویسینده ایتالیایی منتشر شد.

پاپ در این نامه نوشته است که گفتگوی بین دینی در معنای دقیق کلمه میسر نیست اما در معنای الهیاتی آن گفتگو حقیقی بدون قرار دادن ایمان فرد داخل پرانتز میسر نمی‌شود.

بندیکت شانزدهم افزوده است که گفتگوی بین فرهنگی که تبعات فرهنگ ایده‌های دینی بنیادین را تعمیق کند حائز اهمیت است. وی همچنین خواستار مقابله با تبعات فرهنگی تصمیمهای دین محور شده است.

پاپ اغلب موضوع گفتگوی میان ادیان را به بحث گذاشته و برای بهبود روابط بین ادیان تلاش می کند اما در این میان اظهاراتی مناقشه برانگیز هم ایراد کرده و چون سخنرانی سال 2006 خود در دانشگاه رگنزبرگ موجبات خشم مسلمانان را فراهم می کند.

سخنگوی گروه ایتالیایی UCOII نیز خواستار توضیح اظهارات پاپ شد. وی در گفتگو با روزنامه کوریره دلاسرا  گفت که گفتگو میان مؤمنان باید وجود داشته باشد ما درباره دین خود گفتگو نمی کنیم بلکه درباره چگونگی همزیستی در تکثر و تنوع گفتگو می‌کنیم.

کد مطلب 789540

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