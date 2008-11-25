رزمایش مشترک روسیه و ونزوئلا تحریک کننده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوگو چاوز" گفت: ناوهای روسیه برای انجام رزمایش مشترک سه شنبه وارد آبهای ونزوئلا می شوند.

وی افزود:" این رزمایشها تحریک کننده نیست، بلکه تبادلی بین دو کشور آزاد و مستقل است که به یکدیگر نزدیک تر می شوند."

چاوز که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، تصریح کرد:" ما اخیرا رزمایشهایی با برزیل ، فرانسه و هلند داشتیم و اکنون با روسیه داریم."

این رزمایشها با دیدار " دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه از ونزوئلا همراه خواهد شد.

روسیه و ونزوئلا در حال تقویت مناسبات خود هستند و این در حالی است که تنشهای دو طرف با آمریکا افزایش یافته است.