۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

در مازندران:

ثبت نام عمره مفرده دانش آموزی از دهم آذر ماه آغاز می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئییس سازمان دانش آموزی مازندران گفت: ثبت نام عمره دانش آموزی برای هفتمین سال متوالی از دهم آذر ماه در مدارس سراسر استان آغاز می شود.

جعفر آقاجانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانش آموزان متولد سال 69 تا 72 که در سال تحصیلی جاری در پایه سوم متوسطه یا پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده و در سالهای قبل از طریق سازمان دانش آموزی به عمره اعزام نشده باشند و حداقل معدل کل 15 داشته باشند می توانند با مراجعه به آموزشگاه های خود ثبت نام نمایند.

وی اظهار داشت: ثبت نام از 10 تا 25 آذر ماه سال جاری در سطح مدارس انجام می شود و مراسم قرعه کشی 26 آذر ماه مصادف با شب عید غدیر در مدارس با حضور دانش آموزان، معاون یا مربی پرورشی، اعضای انجمن اولیا و مربیان و دبیران آموزشگاه برگزار خواهد شد . 

آقاجانپور  گفت: به هر یک از دانش آموزان اعزامی به حج عمره مبلغ 6 میلیون ریال وام قرض الحسنه داده می شود . 

وی تاکید کرد: دانش آموزانی که در قرعه کشی انتخاب شوند تابستان سال 88 به حج عمره مفرده اعزام می شوند .

