تولید مقاوم ترین گوشی تلفن همراه جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بی تردید گوشی تلفن همراه Sonim’s XP1 مقاوم ترین دستگاه تلفن در سر تا سر جهان است که به زودی شرکت سونیم نمونه مقاوم تری را نیز با نام XP3 ارائه خواهد کرد.

استفاده از دستگاه XP3 برای افرادی که بیشتر زمان خود را در کنار آب و یا در میان آب سپری می کنند بسیار ارزشمند خواهد بود. زیرا این گوشی ضد آب به نسبت مدل قدیمی تر خود در مقابل فشار و ضربه از مقاومت بالاتری برخوردار بوده و به دلیل عایق بودن در برابر عوامل نامناسب محیطی از جمله نمک، رطوبت، حرارت و ضربات ناشی از حمل و نقل، گزینه مناسبی برای مصارف ارتشی خواهد بود. همچنین محدوده دمایی عملیاتی این دستگاه از منفی20 درجه تا مثبت 60 درجه سانتی گراد اعلام شده است.

مسئولان شرکت سونیم، هدف از تولید این گوشی تلفن همراه را استفاده افرادی ذکر کردند که در مناطقی با شرایط محیطی خشن زندگی می کنند که داشتن تلفن همراه در این مناطق، از ضرورتها به شمار می رود و افراد در این مناطق برای مقابله با وقایع ناخوشایند و سخت طبیعی به چنین ابزاری نیازمند خواهند بود.

باطری XP3 تا پنج و نیم ساعت برای صحبت کردن و تا 9 روز در حالت استند بای نیازی به شارژ مجدد نداشته و شرکت سونیم به منظور افزایش کیفیت محصولات خود، با قرار دادن زمان سه ساله برای ضمانت و خدمات پس از فروش، در صورت بروز کوچکترین مشکلی در این زمان دستگاه را تعویض خواهد کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، شرکت سونیم زمان ارائه این دستگاه مقاوم را آغاز سال جدید میلادی و در انگلستان اعلام کرده است.