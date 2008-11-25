به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی امروز در حاشیه مراسم صبحگاه بسیجیان وزارت کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات و احتمال ارائه قانون جامع در این مورد، اظهار داشت: ما مجری قانون هستیم و مطمئنا پس از به تایید رسیدن قانون انتخابات توسط شورای نگهبان بر اساس مر قانون عمل می کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی برشایعه قائم مقامی مهدی هاشمی در وزارت کشور به جای کامران دانشجو ، تصریح کرد: از سید مهدی هاشمی که تازه از وزارت کشور رفته است درباره این موضوع سئوال شده که وی این موضوع را تکذیب کرده است .

محصولی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که علت پوشیدن لباس بسیج از سوی وزیر کشور را در این مراسم جویا شد، اظهارداشت: اگر می خواهیم در جامعه پیشرفت و تعالی داشته باشیم، باید اخلاق ‌مدار باشیم که یکی از ویژگی‌های بسیج همین اخلاق‌ مداری است.

وی ادامه داد: بسیجی باید حاضر باشد تا از خود برای مردم بگذرد و من هم قطعا این انتظار را از تمام مدیران ارشد وزارت کشور دارم که آنها اخلاق مداری را محور قرار داده و به صورت خاضعانه و متواضعانه برای مردم کار انجام دهند و نباید در یک نقطه‌ای از کشور ولو دورافتاده مسئولی با مردم اخلاقی غیر از اخلاق بسیجی که سرچشمه گرفته از تواضع کامل است، صورت دهد.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که مسئولان و کارکنان وزارت کشور بتوانند اخلاق ‌مداری را در راس کارها و انجام وظایف خود خود قرار دهند، چون بدون حصول این امر پیشرفتی در کارهای مدیریتی حاصل نمی‌شود.