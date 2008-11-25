ایران معادل یک کشور 850 میلیون نفری انرژی مصرف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عیدیان در دوازدهمین نشست تالار گفتگوی سبز با موضوع چالش های کاربرد انرژی های نو در مصارف عمومی با بیان اینکه انرژی حساسیت ویژه ای دارد، گفت: بر اساس اعلام مدیر بین الملل شرکت نفت ، در سال 80 ، 2/15 میلیارد دلار، در سال گذشته 8/87 میلیارد دلار و در 6 ماهه ابتدای امسال 9/43 میلیارد دلار انرژی مصرف کرده ایم.

وی افزود : میزان مصرف انرژی در کشور ما معادل یک کشور 850 میلیون نفری است و این در حالی است که جمعیت کشور ما 70 میلیون نفر است .

عیدیان با اشاره به اینکه مصرف انرژی تا سال 1400 در کشور ما در وضعیت هشدار دهنده ای قرار خواهد داشت، افزود: در سال چهار میلیون و 300 هزار بشکه نفت مصرف می کنیم و این میزان مصرف در مقایسه با تولید نفت به میزان 4 میلیون و 125 هزار بشکه بسیار زیاد است ، پس به طور قطع می توان گفت که در آینده روی انرژی نفت نمی توان حساب باز کرد.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه اظهارداشت: در نیروگاههای موجود ، 50 هزار مگا وات نیروی نصب شده داریم و حدود 5/4 میلیارد لیتر گازوئیل، 8 میلیارد لیتر نفت کوره و 35 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنیم، در حالی که راندمان تولید حدود 5/35 درصد است.

وی خاطر نشان کرد: دانشمندان معتقدند 90 درصد انرژی مصرفی حاصل از سوخت های فسیلی را می توان از زمان استخراج تا مرحله نهایی صرفه جویی کنیم اما در تهران مثلا در مورد بنزین روزانه 15 میلیون لیتر مصرف می شود، در حالی که اگر مشکل احتراق سیلندر ماشین ها را برطرف کنیم 50 درصد صرفه جویی کرده ایم .

عیدیان با اشاره به اتلاف انرژی در زمان تولید اظهار کرد : در مرحله تولید انرژی نیز 8 درصد تلفات شبکه و 16 درصد تلفات توزیع داریم ، در حالی که کشور کره فقط 5/4 درصد اتلاف انرژی در این بخش دارد و در کل دنیا نیز حداکثر اتلاف 8 درصد انرژی پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: چنانچه دولت حساب ارزی در بانک مرکزی باز کند و اختیار آن را به دست ستاد تبصره 13 بدهد و قانونی بگذارند که از محل صرفه جویی انرژِی بتوانند هزینه بهینه سازی نیروگاه ها و شبکه توزیع و انتقال را بپردازند ، اقدامی قابل انجام است و با محاسبه ای ساده در 8 سال برداشت از محل صرفه جویی می توان هزینه های کل پروژه ها را پرداخت کرد و در کنار آن ازتجارب سایر کشورها نیز استفاده کرد.

عیدیان با بیان اینکه بین قیمت نفت ، قیمت انرژی و مصرف ما پارادوکس وجود دارد ، افزود : 15 سال است که در دنیا استفاده از لامپ رشته ای منسوخ شده و لامپ های غیر حرارتی آمده است اما در این 15 سال به دنبال این موضوع نرفتیم ، در حالی که اگر لامپ کم مصرف را جایگزین کنیم 70 تا 75 درصد مصرف انرژی کاهش می یابد .

وی در ادامه گفت: به دلیل آن که مصرف انرژی در یخچال های ما برچسب مصرف انرژی A ندارد میزان مصرف در یخچال ها تا 5/2 برابر افزایش می یابد و به طور کلی میزان مصرف انرژی در ایران 6 برابر اروپاست.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر این که با همکاری همه جانبه کاهش مصرف انرژی در کشور قابل انجام است ، افزود : در 6 ماهه ابتدای امسال با همکاری شهرداری و وزارت نیرو و کارهایی که در پارک ها و ساختمان های اداری انجام شد ، رشد مصرف به 9 دهم درصد رسید که این نشان می دهد که با هماهنگی های عمومی در جامعه می توان کارهای بزرگی را انجام داد.

عیدیان با بیان اینکه با اشاره به این که برگزاری محافل علمی می تواند نتایج ارزنده ای را در موضوعات مختلف داشته باشد، گفت: کشور ما سرشار از انرژی های مختلف است و فقط باید آنها را شناخت و به درستی از آن استفاده کرد.