وجود خبرگزاریها در ایران یک مزیت محسوب می شود

حسین افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: رسانه های اینترنتی از جمله خبرگزاریها صنایع پشتیبان مطبوعات به شمار می آیند و سوژه های بسیاری را در اختیار مطبوعات قرار می دهند.

وی با اشاره به رایگان بودن بسیاری از رسانه های یادشده بیان داشت: مطبوعات از اخبار بسیاری از رسانه های اینترنتی به صورت رایگان استفاده می کنند که این امر در کاهش هزینه های مطبوعات، تاثیر دارد.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص ادامه داد: گذشته از این امر، در اختیار داشتن اخبار رسانه های اینترنتی در تعداد زیاد باعث می شود وقت مطبوعات برای تجزیه و تحلیل مطالب آزادتر باشد.

رئیس مرکز پژوهشهای ارتباطات علامه طباطبایی افزود: رایگان بودن اخبار بسیاری از رسانه های اینترنتی باعث می شود مطبوعات به تعداد خبرنگار کمتری نیاز داشته باشند که این امر نیز در کاهش هزینه های آنها موثر است.

افخمی با اشاره به بخش اینترنتی روزنامه ها نیز گفت: بخش اینترنتی روزنامه این امکان را فراهم کرده که مطالب موجود در این رسانه ها مخاطب بیشتری داشته باشد که این امر نیز مزیتی دیگر برای اطلاع رسانی در ایران به شمار می آید.