فرمانداری در حل مشکل قیمت نان مشکین دشت همکاری کند

محمد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر در زمینه حل مشکل قیمت نان و تثبیت این قیمت از دست شورای شهر به تنهایی کاری ساخته نیست و انتظار می رود معاونت سیاسی فرمانداری با اختیاراتی که دارد در حل این مشکل بزرگ شهروندان مشکین دشت با شورای آن همکاری کند.

وی در این خصوص ادامه داد: بعضی از افراد، افزایش قیمت نان را به دلیل استفاده از کنجد، شرعی می دانند، در حالی که باید میزان کنجد استفاده شده برای هر نان محاسبه شود و میزان افزایش قیمت نان بر اساس قیمت این میزان کنجد صورت گیرد.

این مسئول از ناقص ماندن بسیاری از پروژه ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات مشکین دشت نام برد و بیان داشت: به عنوان مثال، قرار بوده پروژه آب زیرزمینی قبل از شروع فصل سرما مورد بهره برداری قرار گیرد، در حالی که هنوز بودجه مربوطه تامین نشده است.

عضو شورای شهر مشکین دشت خاطرنشان کرد: فرماندار کرج از بطن این شهرستان است و با بسیاری از مشکلات به خوبی آشنا است که به همین دلیل انتظار می رود با بینشی وسیع به مشکلات پایان دهد و با رسیدگی خود از تکرار بسیاری از جلسات فاقد نتیجه جلوگیری کند.