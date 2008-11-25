عملکردهای قانونی شوراها نباید مورد انتقاد قرار گیرد

رسول عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: گاهی عملکرد قانونی شوراها با سلایق بسیاری از افراد و مسئولین در تضاد است که در نتیجه آن ممکن اس انتقادهایی به شوراها وارد شود.

وی ادامه داد: صرف نظر از بحث انتقاد، گاهی اتهامات ناروایی نیز به شوراها وارد می شود که این امر، ضرورت برخورد با جبهه گیریهای غیرمنطقی و غیرقانونی را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول در این خصوص افزود: شوراها از طرف مردم و مسئولین تحت فشار هستند و باید جوابگو باشند، در حالی که به دلیل انتقادهای غیرمنطقی احتمالی، در مورد تصمیمات خود نیز نمی توانند با خیال راحت عمل کنند.

عضو شورای کمال شهر در زمینه شرکت شوراها در جلسات بیان داشت: بسیاری از مشکلات مناطق مختلف شهرستان کرج به هم ربط دارد که به همین دلیل انتظار می رود نمایندگان همه شوراهای این شهرستان در تمام جلسات حضور داشته باشند تا بتوانند به کمک هم مشکلات را از سر راه بردارند.

عظیمی خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان شوراها در جلسات، نشان دهنده میزان توجه آنها به حل مسائل و مشکلات شهرستان است.