تقویت بسیج راهی موثر برای مقابله با تهدیدات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر امروز در کمیته برنامه های هفته بسیج سازمان تبلیغات از اعزام یادگاران هشت سال دفاع مقدس به مراکز آموزشی استان در طول هفته بسیج خبر داد و افزود: توزیع پوستر و تراکت با موضوع بیانات ارزشمند امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و تهیه ویژه ‌نامه بسیج از جمله برنامه‌ های فرهنگی این کمیته در هفته بسیج بوده است.

وی با بیان اینکه مبلغان دینی در طول این هفته به روستاها اعزام می ‌شوند، اظهارداشت: نصب پارچه نوشته و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهرهای استان و برگزاری گردهمایی دانشجویان، طلاب و روحانیون بسیجی استان از دیگر برنامه‌ های این ستاد است.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری ‌دشت بیاض نیز از برگزاری برنامه‌ های متنوع ویژه هفته بسیج در این منطقه خبر داد.

حجت ‌الاسلام محمد قناعت افزود: کوهپیمایی مسئولان و اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه ‌های ویژه هفته بسیج در این منطقه است.

وی دیدار با امام جمعه، اعزام سخنران به مدارس سطح شهر و بخش، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نشست‌های فرهنگی سیاسی، سرکشی از خانواده‌ های فرماندهان پایگاه‌های بسیج و همایش دوچرخه ‌سواری را از دیگر برنامه‌ هایی دانست که در طول هفته بسیج اجرا می ‌شود.