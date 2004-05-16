دانشجويان با روش زندگي موجودات مفيد و مضر براي گياهان آشنا مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر نمايش نحوه رشد و تكثير انواع قارچ ها، حشرات، انگلها و معرفي روش مقابله با آنهااز بخش هاي اصلي اين نمايشگاه است. همچنين غرفه سم شناسي از ديگر بخش هاي اين نمايشگاه است كه در آن بازديدكنندگان با روش زندگي انواع موجودات مفيد و مضر براي گياهان و روش مبارزه يا تقويت آنان آشنا مي شوند.

نمايشگاه گياه پزشكي دانشگاه مازندران به همت انجمن علمي گروه گياه پزشكي دانشگاه مازندران، موسسه تحقيقات آفات مازندران، موسسه تحقيقات پاسند بهشهر، موسسه تيرتاش و انجمن امداد بيماران سرطاني برگزار شده است و تا 31 ارديبهشت ادامه دارد.