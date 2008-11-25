دولت نهم خود را دولتی بسیجی می داند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز در جمع بسیجیان استان افزود: دولت نهم با شعار و فرهنگ بسیجی وارد عرصه پیکار شده است و با تمسک به همین فرهنگ در عرصه های مختلف جامعه به ایفای نقش می پردازد.

وی افزود: با وجود هجمه‌های فراوان علیه دولت نهم، این دولت خود را متعلق به توده قشر بسیج می داند و به توانایی های این نهاد اعتقاد دارد.

استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد: بسیج دارای توانایی های خارق العاده ای است که نمونه هایی از آن را در صحنه های مختلف به منصه ظهور رسانده است.

بیگی به افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه در روزهای گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: مهندسی بسیج توانست با انجام این پروژه عمرانی اعجاب انگیز و عظیم به آمال و آرزوهای 30 ساله مردم آذربایجان پایان دهد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: بسیج در 30 سال گذشته منشاء خیر و برکت فراوانی بوده و در عرصه های مختلف خدمتگزاری همواره نقش آفرینی کرده است.

بیگی گفت: بسیج را به عنوان سازمانی با فرهنگ خاص خود و با ماموریت های مختلف می شناسیم که با دارا بودن کمترین امکانات کارهای شگرفی را انجام داده است.

وی فرهنگ بسیجی را یک ارزش دانست و با اشاره به موفقیت کشورمان در صدور فرهنگ بسیجی به سایر ملل دنیا اظهار داشت: این فرهنگ بسیجی بود که ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی را در جنگ 33 روزه علیه لبنان مغلوب کرد.