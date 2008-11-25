  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

رحیمی خبر داد:

احداث باند سبقت در محور قائمشهر به فیروزکوه

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری مازندران از احداث باند سبقت در محور قائم شهر به فیروزکوه خبر داد.

موسی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد شبکه حمل و نقل سریع و آسان و ایمن سازی راههای ارتباطی و کاهش سوانح جاده ای از اهداف اساسی فعالیت اداره کل راه و ترابری استان است.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل در دو بخش اصلی حفظ و نگهداری و ایمن سازی شبکه راههای استان، بهسازی و توسعه شبکه راههای مواصلاتی اقدامات گسترده ای را در دست اقدام دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان افزود :. با توجه به طراحی هندسی محور قائمشهر به فیروزکوه و عرض کم و حجم بالای ترافیک و تردد وسایل نقلیه سنگین در طول زیادی از محور حرکت وسایل نقلیه به صورت سری و قطاری انجام می پذیرد و در صورتی که وسایل نقلیه سبک و تندرو تحمل صف طویل ترافیک را نداشته اقدام به سبقت غیر مجاز کرده که در نتیجه حوادث ناگوار زیادی به وقوع پیوسته که منجر به بروز خسارات جانی و مالی زیادی می شود.

وی تصریح کرد : اداره کل راه و ترابری مازندران برای حل این معضل و به جهت تسهیل در تردد و ایمن سازی محور قائمشهر  سوادکوه در مناطقی که امکان تعریض بوده اقدام به احداث باند سبقت نموده است.

مدیرکل راه و ترابری استان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 900 میلیون ریال در مرحله زیر سازی بوده که در حال حاضر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رحیمی در خاتمه افزود: ایمنی در عبور و مرور یک وظیفه فرابخشی و ملی بوده و می بایست توسط دستگاه های متولی امداد و نجات جاده ای و مسؤلین حوزه حمل و نقل و ترافیک کشور مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد تا شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و همچنین افزایش ضریب ایمنی در محورهای ارتباطی باشیم.

