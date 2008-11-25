دزدان دریایی یک کشتی یمنی را هم دزدیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اندرو ام وانگورا"هماهنگ کننده برنامه کمک به دریانوردان شرق آفریقا واقع در کنیا با اعلام این مطلب نام کشتی ربوده شدن یمنی را "عمان ام وی" عنوان کرده است.

اندرو ام وانگورا گفت که دزدان دریایی این کشتی را در خلیج عدن ربوده اند.

این اقدام 10 روز پس از ربوده شدن نفتکش عربستانی صورت می گیرد که دزدان برای پس دادن آن درخواست 15 میلیون دلار باج درخواست کرده اند.

گفتنی است که در چند مدت اخیر دهها کشتی بازرگانی از ملیت های مختلف از جمله ایران، عربستانی، روسی، هنگ کنگی و دیگر کشوها ربوده شده لیکن تاکنون اقدامات مجامع بین المللی برای مبارزه با این پدیده به نتیجه ای منجر نشده است.