مشکلات صنعت سوادکوه مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران صبح سه شنبه در این جلسه اظهار داشت: شهرک صنعتی بشل سوادکوه نسبت به دیگر شهرکهای صنعتی استان از شرایط متمایزی برخوردار است.

وی گفت: در این جلسه طرح توسعه شهرک صنعتی بشل با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان تا مساحت 400 هکتار مورد بررسی قرار گرفت و در فاز یک جهت عملیاتی شدن آن مقرر شد، 60 هکتار از اراضی منابع طبیعی در اختیار شهرک صنعتی قرار گیرد.

مرتضی هاشم پور بر ضرورت تعریض و احداث جاده دسترسی این شهرک با توجه به پیگیریهای قبلی نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز از طریق اداره کل راه و ترابری استان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بابیان اینکه توسعه صنعت در شهرستان سوادکوه مورد تاکید قرار گرفت، اظهار داشت: بحث ایجاد شهرک صنعتی فولاد در منطقه سوادکوه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و فراهم کردن مقدمات مکانیابی آن مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان از کارخانه سپهر ایلیا تولیدکننده قطعات خودرو در شهرک صنعتی بشل بازدید به عمل آمد.