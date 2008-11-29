تحصیل 110 دانش آموز مدرسه باقریه کرمان در اوج محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، در سالهای اخیر توجه ویژه ای به بحث محرومیت زدایی در استان کرمان به خصوص در مناطق جنوبی و دور افتاده شهر کرمان شده است و همین مسئله دلیل عمده عدم توجه به برخی از مناطق محروم در خود شهر کرمان شده است.

در حالی که طبق اعلام سازمان آموزش و پرورش 6 مدرسه الکترونیک با تجهیزات روز دنیا در کشور تاسیس شده است که همگی در تهران فعالیت می کنند در شهر کرمان 110دانش آموزان مدرسه باقریه همراه با کادر آموزشی در مدرسه ای اجاره ای با قدمت بالا به مساحت 160متر مربع مشغول به تحصیل هستند.

برای رسیدن به این مدرسه از جاده کمربندی شهر کرمان نزدیک شهرک باقرآباد که بگذریم و به خیابانهای خاکی محل احداث پایانه جدید مسافربری شهر کرمان که برسیم و از میان نخاله های ساختمانی و زباله های مختلفی که دوطرف خیابان خود نمایی می کنند بگذریم در کوچه های خاکی شهرک باقرآباد دبستان باقریه که متشکل از ساختمانی قدیمی است خود نمایی می کند.

تنها دلیل مدرسه بودن این مکان تابلویی رنگ و رو رفته است که نام دبستان باقریه روی آن نقش بسته اما مشخص نشده که این دبستان دخترانه است یا پسرانه زیرا در این دبستان کودکان به صورت مختلط مشغول به تحصیل هستند.

درب بزرگ و قرمز رنگ مدرسه به یک حیاط مملو از سنگ ریزه باز می شود حیاطی خاکی که روی آن سنگ ریزه ریخته اند و در سمت راست ورودی مدرسه دو اتاقک کوچک که با ماژیک روی آنها کلمه سرویس بهداشتی نوشته شده است و در کنار این دو اتاقک چیزی شبیه آبخوری با دو شیر آب خراب جلب توجه می کند البته آب این آبخوری نیز از چاه آب تصفیه نشده تامین می شود.

اینجا مدرسه باقریه است با زیربنای 160متر و بیش از 110نفر دانش آموز دختر و پسر در یکی از شهرکهای کرمان است که دانش آموزان در پنج پایه ابتدایی در آن مشغول به تحصیل هستند.

به سالن مدرسه که وارد شوید راهرو بسیار باریکی شما را به کلاسهای درس می رساند که هر کدام شرایط خاص خود را دارند که هر فردی را به شگفتی وا می دارند که آیا اینجا مدرسه است آن هم زیر نظر سازمان آموزش و پرورش در یکی از شهرک های کرمان که مسئولان آن درصدد رفع محرومیت در مناطق دور افتاده هستند؟

اولین نکته ای که به وضوح قابل درک است فضای غیر استاندارد این مدرسه محروم است که به زحمت برای هر دانش آموز یک متر مربع است و دختران و پسرانی که با چهره های سرما زده روی نیمکتهای فرسوده درس می خوانند.

جالب است که نزدیک به 50 درصد از دانش آموزان این مدرسه کودکان افاغنه هستند که به نظر از لحاظ نوع لباس پوشیدن و تغذیه بسیار از کودکان ایرانی وضعیت بهتری دارند.

کلاس دوم این مدرسه 23 دانش آموز دارد که در اتاقی 12 متری که گوشه آن برای نگهداری موکت ها و بخاری های فرسوده در نظر گرفته شده است درس می خوانند که بهترین کلاس مدرسه از لحاظ تامین نور است و بقیه کلاسها با لامپ های 100 و 200 واتی روشن شده اند.

حیاط مدرسه کوچک و خاکی است و هیچ فضای خاصی را برای ورزش دانش آموزان ندارد و بگفته دانش آموزان برای بازی در اوقات بیکاری از فضای روبروی مدرسه استفاده می شود.

نکته قابل تامل که به شدت روی ظاهر دانش آموزان تاثیر گذاشته است وضعیت مالی خانواده های دانش آموزان این مدرسه است دانش آموزان به جزء فرزندان افاغنه از وضعیت ظاهری نامناسبی برخوردار و اغلب دچار سوء تغذیه هستند.

به گفته یکی از مربیان برخی از این دانش آموزان به دلیل فقر و بی توجهی خانواده ها از تغذیه خوبی برخوردار نیستند به طور مثال یکی از محصلان به دلیل بوی بد دهان از کلاس به وسیله هم کلاسی هایش طرد شده بود که با تماس با مادر این دانش اموز معلوم شد به دلیل شرایط مالی نابسامان خانواده به دلیل نداشتن مواد غذایی در منزل، فقط با نان و پیاز تغذیه می کنند.

یکی از معلمان این مدرسه در گفتگو با مهر می گوید: افرادی که در این شهرک ساکن هستند اغلب از شرایط نا مساعد مالی برخوردار هستند و در برخی موارد سرپرست خانواده ها زنان هستند که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند.

وی گفت: برخی از دانش آموزان نیز سن بالایی برای حضور در کلاس پایه خود دارند که این مسئله نیز چندان جالب نیست.

این معلم افزود: بعضی از محصلان ایرانی ما از شرایط خانوادگی مناسبی برخوردار نیستند و بعضا والدین این افراد معتاد هستند و وضعیت مالی مساعدی ندارد به گونه ای که سوء تغذیه از چهره این کودکان به وضوح نمایان است.

وی تصریح کرد: به دلیل شرایط خاص خانواده برخی از دانش آموزان با تاخیر چند ساعته به مدرسه می آیند و وقتی موضوع را با والدین در میان می گذاریم متوجه می شویم مسافت زیادی را باید برای رسیدن به مدرسه طی کنند به همین دلیل نمی توانیم سخت گیری کنیم زیرا ممکن است والدین به دلیل سختگیری هایی که متناسب با نوع زندگی آنها نیست از تحصیل کودکان خود جلوگیری نمایند.

آب مدرسه باقریه از چاه تهیه و در منبع نگهداری و مصرف می شود

وی افزود: آب این مدرسه از چاه تامین می شود و این آب در یک منبع نگهداری می شود و به ناچار دانش آموزان برای شرب نیز از این آب استفاده می کنند.

این معلم عنوان کرد: در این مدرسه هیچ اثری از امکانات بهداشتی و یا نظارت بر بهداشت محیط وجود ندارد و خبری نیز از مربی بهداشت نیست.

معاون آموزش عمومی ناحیه یک آموزش و پرورش کرمان در زمینه وضعیت این مدرسه درگفتگو با مهر اظهار داشت: سال قبل این مدرسه در جایی بسیار نامناسب فعالیت می کرد و پس از پیگیریهای فراوان به دلیل نبودن ساختمان مناسب در این شهرک مجبور شدیم این محل را برای ادامه فعالیت مدرسه باقریه اجاره کنیم و در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

رضا امیری فر با اشاره به وضعیت نابسامان مالی و محرومیت مردم این شهرک گفت: این مدرسه در محدوده شهری قرار ندارد و از لحاظ ساختار شهری در حوزه شهر کرمان نیست و مجوز ساخت مدرسه در این منطقه داده نمی شود، با پیگیری های انجام شده در سال گذشته توانستیم برای شهرک باقر آباد کد روستا در نظر بگیریم.

وی گفت: در واقع این مدرسه با یک سری مشکلات مواجه می باشد که به دلیل محرومیت منطقه است اما در حال پیگیری حل این مشکلات هستیم.

تاکنون مشکلی از وضعیت این مدرسه گزارش نشده است

معاون ناحیه یک آموزش و پرورش کرمان عنوان کرد: تا کنون مشکلی از طریق مسئولان این مدرسه گزارش نشده است و اگر مسئله ای وجود داشت به آموزش و پرورش منتقل و اقدامات لازم انجام می شد.

وی افزود: مسئولان این مدرسه از مدیران فعال آموزش و پرورش هستند و تمام تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت مدرسه انجام داده اند!

امیری فر با اشاره به مهاجر پذیر بودن شهرک باقریه خاطر نشان کرد: مهاجرینی که به دلایل مختلف از جمله بیکاری و خشکسالی شهر خود را ترک کرده اند و به کرمان آمده اند اکثرا در این شهرک مستقر شده اند و متاسفانه بعضا والدین دانش آموزان نیز گرفتار مواد مخدر هستند و از فقر و ناسامانی رنج می برند.

وی با اشاره به صدور مجوز ثبت نام دانش آموزان افغانی در ابتدای سال تحصیلی جاری گفت: به دلیل صدور مجوز ثبت نام، افاغنه ای که داری شرایط خاص از جمله مجوز رسمی اقامت در ایران هستند توانسته اند کودکان خود را در این مدرسه ثبت نام کنند به همین دلیل عده زیادی از ثبت نام شده های این مدرسه افغانی هستند.

امیری فر اضافه کرد: طبق برنامه ریزی منظم این دانش آموزان به طور مستمر سهمیه شیر دریافت می کنند اما آموزش و پرورش هیچ امکانی در جهت تغذیه و پوشش دانش آموزان ندارد.

وی گفت: موضوع این مدرسه سال گذشته نیز در رسانه ها مطرح شد و ما سعی کردیم با دعوت مسئولان مختلف برای بازدید از وضعیت و محرومیت مردم این منطقه امکاناتی فراهم کنیم که باید در این زمینه پیگیری لازم انجام شود.

معاون ناحیه یک آموزش و پرورش کرمان عنوان کرد: به دلیل خارج از محدوده بودن این مدرسه و عدم مجوز ساخت و ساز سال گذشته تصمیم گرفتیم این دانش آموزان را به وسیله سرویس دایگان به مدارس درون شهر منتقل کنیم و شرایط رفت و آمد این کودکان را فراهم کنیم که با مخالفت والدین دانش آموزان مواجه شدیم.

وی گفت: به زودی حل مشکل این مدرسه در دستور کار قرار خواهد گرفت اما برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید فکری به حال بودجه این سازمان بشود.

امیری فر افزود: در حال حاضر سرانه هر دانش آموز در استان کرمان هزار و700 تومان می باشد که باید در طول سال در زمینه های فرهنگی، پرورشی، ورزشی و آموزشی هزینه شود در کنار این هزینه های هزینه آب برق و تلفن مدرسه نیز باید پرداخت شود.