افزایش سهمیه گاز مصرفی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، مجتبی فوقی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: سهمیه مصرف گاز زمستان امسال آذربایجان شرقی به شش میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

وی یادآور شد: این میزان سهمیه اختصاصی به استان در مقایسه با سهمیه زمستان پارسال که پنج میلیارد و 900 میلیون مترمکعب بود، 100 میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

فوقی با اشاره به همکاری خوب مردم استان در مصرف بهینه گاز در زمستان سال گذشته اظهار داشت: در سایه همین همکاری، میزان مصرف گاز آذربایجان شرقی در زمستان گذشته 113 میلیون متر مکعب کمتر از سهمیه اختصاصی بود.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با تمجید از مشارکت مسئولانه مردم استان در کاهش آثار منفی بحران قطع گاز زمستان پارسال، خاطر نشان کرد: در برخی از مقاطع، میزان صرفه جویی مصرف گاز آذربایجان شرقی به دو میلیون متر مکعب در روز نیز رسید.

به گفته فوقی آذربایجان شرقی در زمینه میزان صرفه جویی مصرف گاز در زمستان سال 86، رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

وی تاکید کرد: تدوام مشارکت مردم استان در صرفه جویی مصرف گاز در زمستان امسال نیز اجتناب ناپذیر و ضروری است.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی هشدار داد : در صورت عدم همکاری مردم ، قطعی گاز در زمستان امسال ، صددرصد است.