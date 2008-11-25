رقابت 244 تکواندوکار در روز نخست / مهماندوست و افلاکی در خانه تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز این مسابقات، رقابتهای اوزان اول ، هفتم و هشتم برگزار می شود که با استقبال خوب مدعیان حضور در اردوی تیم ملی از سراسر کشورمواجه شد.

برهمین اساس، در وزن 164 نفر، در وزن هفتم 36 نفر و در وزن هشتم 44 نفر برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند که از ساعاتی قبل مبارزات خود را بر روی سه "شی هاپ چانگ" آغاز کرده اند.

رضا مهماندوست و مجید افلاکی سرمربی و مربی تیم ملی تکواندو در سالن حاضر شده اند و مبارزات را با دقت تماشا می کنند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو، فردا چهارشنبه در روز دوم ، رقابتهای اوزان 58- کیلوگرم ، 63- کیلوگرم و 78- کیلوگرم برگزار می شود و روز پنجشنبه در آخرین روز مسابقات تکواندوکاران اوزان 67- کیلوگرم و 72- کیلوگرم مبارزات خود را برگزار می کنند. 24 نفر از بهترینهای این رقابتها به مرحله دوم راه پیدا می کنند.