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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

گردهمایی روسای انجمن‌های تجسمی استان‌ها در اصفهان

نخستین گردهمایی روسای انجمن‌های هنرهای تجسمی استان‌ها روزهای ششم و هفتم آذرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اولین گردهمایی روسای انجمن‌های هنرهای تجسمی استان‌ها و معاونین هنری ادارات کل ارشاد اسلامی استان‌ها را با حضور محمود شالویی مدیر مرکز تجسمی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفتم آذر برگزار می‌کند.

در کنار این گردهمایی، نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان استان‌ها هم در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان برگزار می‌شود. هدف از این گردهمایی ساماندهی و ایجاد انجمن هنرهای تجسمی استان‌ها، سپردن فعالیت‌های استانی به انجمن‌ها، چگونگی تعامل و راهکارهای اجرایی بین مرکز هنرهای تجسمی و انجمن‌ها و تدوین پیش‌نویس اساسنامه انجمن‌های تجسمی است.

همزمان با افتتاحیه این گردهمایی نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان استان‌های کشور در رشته‌های مختلف هنری با بیش از 100 اثر در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان افتتاح می‌شود. این نمایشگاه یک هفته ادامه دارد.

کد مطلب 789669

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