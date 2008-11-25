برترینهای مسابقه عکس "فانوس دریایی" بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسئول امور بین الملل شهرداری بوشهر و دبیر مسابقه عکس "فانوس دریایی" ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران افزود: خوشبختانه استقبال از این مسابقه فراتر از انتظار بود به حدی که داوران این مسابقه از سطح کمی و کیفی این مسابقه ابراز رضایت کردند.

امید پارسایی فر افزود: نزدیک به 400 عکس از سوی شهروندان بوشهری به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که با توجه به تعدد بالای موضوعات مسابقه و همچنین حساسیت دبیرخانه در دسته بندی عکس ها، روند رسیدگی به آثار با دقت و حساسیت بالایی توسط داوران صورت گرفت.

مسئول امور بین الملل شهرداری بوشهر بیان داشت : از این تعداد 81 عکس به مرحله پایانی راه یافته ند که این عکس ها در نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

پارسایی فر افزود: در این مسابقه، عکس هایی با مضامین هنجارها و ناهنجاری های شهرنشینی همچنین ظرفیت های ملی شهر بوشهر توسط شهروندان به تصویر کشیده شد، که ثبت این آثار می تواند به فرهنگ سازی و شناخت بیشتر مفاهیم شهر و شهر نشینی کمک شایانی کند.

وی یادآور شد: در مرحله اول این مسابقه 81 عکس از 31 شهروند بوشهری حائز امتیازات برتر شده اند.

پارسایی فرد افزود: طی مراسمی در دهه ی مبارک فجر اسامی برندگان نهایی اعلام و هدایایی به رسم یابود به آنان اهدا خواهد شد.