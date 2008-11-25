ایران 33 مربی و داور بین المللی بسکتبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) با اشاره به اینکه بسکتبال ایران 33 مربی و داور بین المللی زن و مرد در اختیار دارد، اقدام به انتشار فهرست اسامی آنها کرده است. فهرست مربیان بین المللی بسکتبال به این شرح است:

1- وحید ابوالحسنی

2- عباس آقاکوچکی

3- مهدی امیرآقاجان

4- عنایت الله آتشی

5- سعید فتحی

6- مصطفی هاشمی

7- مهران حاتمی

8- محمدمهدی ایزدپناه

9- اسدا... کبیر

10- صفاعلی کمالیان

11- محمدرضا نوری

12- محمود پورشرفی

13- محسن صادق زاده

14- مهران شاهین طبع

همچنین 19 داور بین المللی بسکتبال نیز به این ترتیب معرفی شده اند:

1- ورژ آبکاریان

2- عفیفه ادهمی

3- هروس آوانسیان

4- رضا آذرافزا

5- پوران داوری

6- مریم دهستانی

7- فاطمه دهقان اشکذری

8- محمد دوست

9- بهروز ابراهیمی

10- هما گودرزی

11- رامین حسین زاده

12- رضا جوادی

13- اعظم خلیل پور

14- فاطمه خدایی

15- جعفر محمدپور

16- حسن نیکخواه گرشاری

17- شهرام پرنیاک

18- مریم صابری

19- امیرحسین صفرزاده

مربیان زن بسکتبال ایران تاکنون موفق به کسب مدرک بین المللی نشده اند. این درحالیست که اسامی 8 نفر از بانوان داور ایران در لیست بین المللی ها به ثبت رسیده است.