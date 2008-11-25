۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

FIBA اعلام کرد:

ایران 33 مربی و داور بین المللی بسکتبال دارد

فدراسیون جهانی بسکتبال ( FIBA ) اسامی 14 مربی و 19 داور ایرانی که تاکنون موفق به کسب مدرک بین المللی شده اند را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) با اشاره به اینکه بسکتبال ایران 33 مربی و داور بین المللی زن و مرد در اختیار دارد، اقدام به انتشار فهرست اسامی آنها کرده است. فهرست مربیان بین المللی بسکتبال به این شرح است:
1- وحید ابوالحسنی
2- عباس آقاکوچکی
3- مهدی امیرآقاجان
4- عنایت الله آتشی
5- سعید فتحی
6- مصطفی هاشمی
7- مهران حاتمی
8- محمدمهدی ایزدپناه
9- اسدا... کبیر
10- صفاعلی کمالیان
11- محمدرضا نوری
12- محمود پورشرفی
13- محسن صادق زاده
14- مهران شاهین طبع

همچنین 19 داور بین المللی بسکتبال نیز به این ترتیب معرفی شده اند:
1- ورژ آبکاریان
2- عفیفه ادهمی
3- هروس آوانسیان
4- رضا آذرافزا
5- پوران داوری
6- مریم دهستانی
7- فاطمه دهقان اشکذری
8- محمد دوست
9- بهروز ابراهیمی
10- هما گودرزی
11- رامین حسین زاده
12- رضا جوادی
13- اعظم خلیل پور
14- فاطمه خدایی
15- جعفر محمدپور
16- حسن نیکخواه گرشاری
17- شهرام پرنیاک
18- مریم صابری
19- امیرحسین صفرزاده

مربیان زن بسکتبال ایران تاکنون موفق به کسب مدرک بین المللی نشده اند. این درحالیست که اسامی 8 نفر از بانوان داور ایران در لیست بین المللی ها به ثبت رسیده است.

