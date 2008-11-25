ایران 33 مربی و داور بین المللی بسکتبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) با اشاره به اینکه بسکتبال ایران 33 مربی و داور بین المللی زن و مرد در اختیار دارد، اقدام به انتشار فهرست اسامی آنها کرده است. فهرست مربیان بین المللی بسکتبال به این شرح است:
1- وحید ابوالحسنی
2- عباس آقاکوچکی
3- مهدی امیرآقاجان
4- عنایت الله آتشی
5- سعید فتحی
6- مصطفی هاشمی
7- مهران حاتمی
8- محمدمهدی ایزدپناه
9- اسدا... کبیر
10- صفاعلی کمالیان
11- محمدرضا نوری
12- محمود پورشرفی
13- محسن صادق زاده
14- مهران شاهین طبع
همچنین 19 داور بین المللی بسکتبال نیز به این ترتیب معرفی شده اند:
1- ورژ آبکاریان
2- عفیفه ادهمی
3- هروس آوانسیان
4- رضا آذرافزا
5- پوران داوری
6- مریم دهستانی
7- فاطمه دهقان اشکذری
8- محمد دوست
9- بهروز ابراهیمی
10- هما گودرزی
11- رامین حسین زاده
12- رضا جوادی
13- اعظم خلیل پور
14- فاطمه خدایی
15- جعفر محمدپور
16- حسن نیکخواه گرشاری
17- شهرام پرنیاک
18- مریم صابری
19- امیرحسین صفرزاده
مربیان زن بسکتبال ایران تاکنون موفق به کسب مدرک بین المللی نشده اند. این درحالیست که اسامی 8 نفر از بانوان داور ایران در لیست بین المللی ها به ثبت رسیده است.
