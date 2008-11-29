به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مهندسان شرکت مزدا با ارائه طرحی خلاقانه موفق به کسب مقام بهترین طراحی اتومبیل مسابقه در رقابتهای طراحی اتومبیل لس آنجلس شدند.

موضوع امسال این رقابتها، "شمایل اتومبیلهای مسابقه در سال 2025" بود که شرکت مزدا با نمایش طرح مورد نظر خود موفق به کسب مقام اول این رقابتها شد.

این اتومبیل دارای سه چرخ بوده و به سیستم تایر الکترونیکی مجهز خواهد بود تا با استفاده از سطح رسانای جاده ها، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

حداکثر سرعت در اتومبیل Mazda Kann چهار صد کیلومتر بر ساعت بوده و به دلیل استفاده از انرژی الکتریکی هیچگونه آلودگی ایجاد نخواهد کرد. مهندسان مزدا علاوه بر ارائه نظریه ایجاد جاده هایی مجهز به پلیمرهای رسانای الکتریسیته با ایجاد طرحی دوچرخه مانند بر تاثیر نیروی آیرودینامیک Kann افزودند.

بر اساس گزارش گیزمگ،اتومبیل جدید مزدا از میان انبوهی از طرح های ارائه شده توسط شرکتهای قدرتمندی مانند مرسدس بنز، آئودی و تویوتا به دلیل میزان بالای نوآوری در طراحی و تکنولوژی و خاص بودن طرح به عنوان مقام اول انتخاب شد.