رئیس جمهور لبنان به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر میشل سلیمان همچنین با امضای دفتر یاد بود حرم مطهر امام (ره ) یاد و خاطره رهبرکبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در این مراسم وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان رئیس جمهور لبنان را همراهی می کرد.
رئیس جمهور لبنان امروز با حضور درحرم مطهر امام راحل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر میشل سلیمان همچنین با امضای دفتر یاد بود حرم مطهر امام (ره ) یاد و خاطره رهبرکبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در این مراسم وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان رئیس جمهور لبنان را همراهی می کرد.
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