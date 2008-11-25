گواهینامه فنی در غرب استان تهران 45 روزه صادر می شود

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از دغدغه های مردم مدت زمان دریافت گواهینامه فراگیری مهارت از مرکز فنی و حرفه ای در پایان آزمونها بود که هم اکنون مدت زمان دریافت گواهینامه افراد آموزش دیده کاهش یافته است به نحوی که از زمانی که فرد آزمون کبتی را قبول می شود تا زمان دریافت گواهینامه حداکثر 45 روز طول می کشد.

وی افزود: ممکن است در بعضی از رشته های خاص و محدود صدور گواهینامه مهارت فنی 55 روز طول بکشد حتی در بعضی از موارد کمتر از یک ماه گواهینامه فراگیران صادر می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز مشکلات و به تعویق افتادن صدور گواهینامه مهارت فنی خود می توانند مراتب را به مرکز فنی و حرفه ای غرب استان تهران اطلاع دهند.

حسینی بیان داشت: شهروندان می توانند با مراجعه به سایت www.karaj.trto.orj کلیه آموزشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای همچنین کلیه رشته ها را مشاهده و رشته مورد نظر خود را ثبت نام کنند.