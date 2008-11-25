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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

فرماندار کرمان استعفا داد

کرمان - خبرگزاری مهر: در پی استعفای فرماندار کرمان از سمت فرمانداری استاندار با استعفای وی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیلی که از سال 85 در سمت فرمانداری کرمان در حال فعالیت بود امروز با موافقت استعفای وی از سوی استاندار کرمان از این سمت کنار رفت.

گفته می شود دلیل استعفای وی ادامه تحصیل در دانشگاهی خارج از کرمان و مشغولیت های دانشگاهی وی به عنوان استاد دانشگاه است.

مرتضی احمدیان، مسئول روابط عمومی فرماندار کرمان در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی حکمی از سوی استاندار کرمان معاونت اجتماعی فرماندار کرمان با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری کرمان منصوب شده است.

وی تصریح کرد: عبدالرضا جعفری با حکم استاندار کرمان به عنوان سرپرست فرمانداری کرمان مشغول به فعالیت شده است.

کد مطلب 789694

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