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۶ آذر ۱۳۸۷، ۹:۵۸

تدوین "پس از سال‌ها" به زودی آغاز می‌شود

تدوین "پس از سال‌ها" به زودی آغاز می‌شود

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "پس از سال‌ها" به کارگردانی اکبر خواجویی در کاشان ادامه دارد و مهران خواجویی تا دو هفته آینده تدوین را آغاز می‌کند.

خواجویی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون تصویربرداری 25 درصد مجموعه به پایان رسیده و در حال حاضر در کاشان مشغول ضبط هستیم. تا 15 روز آینده برای ادامه کار به تهران می‌آییم و تدوین همزمان با آمدن به تهران آغاز می‌شود.

مجموعه تلویزیونی "پس از سال‌ها" در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود و یک ملودرام عاشقانه است. فرامرز قریبیان، فاطمه گودرزی، عبدالرضا اکبری‌، شهره لرستانی، محمود عزیزی، صدرالدین حجازی، ‌حامد وحید، سمیرا حسینی، شبنم مقدمی و... بازیگران این مجموعه هستند.

کد مطلب 789711

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