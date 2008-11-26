خواجویی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون تصویربرداری 25 درصد مجموعه به پایان رسیده و در حال حاضر در کاشان مشغول ضبط هستیم. تا 15 روز آینده برای ادامه کار به تهران می‌آییم و تدوین همزمان با آمدن به تهران آغاز می‌شود.

مجموعه تلویزیونی "پس از سال‌ها" در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود و یک ملودرام عاشقانه است. فرامرز قریبیان، فاطمه گودرزی، عبدالرضا اکبری‌، شهره لرستانی، محمود عزیزی، صدرالدین حجازی، ‌حامد وحید، سمیرا حسینی، شبنم مقدمی و... بازیگران این مجموعه هستند.