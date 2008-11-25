پنجمین جشنواره مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی روحانی، مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اظهار داشت: در این جشنواره شرکتهای تولیدی مواد غذایی با برند معتبر در یک رقابت سالم محصولات خود را با تخفیف ویژه 5 تا 40 درصدی به مشتریان عرضه داشتند و همین مسئله رضایت متقاضیان را در بر داشت.

وی در ادامه با اشاره به امکانات در نظر گرفته شده در جشنواره تصریح کرد: قیمت کمتر، کیفیت بهتر، عرضه مناسب، مشتری مداری و فروش با تخفیف ویژه و امکان خرید الکترونیک از مواردی بود که سبب شد جشنواره مذکور بیش از 570 هزار نفر بازدیدکننده داشته باشد.

پنجمین جشنواره مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی از 28 آبانماه لغایت 4 آذرماه سالجاری به مدت یک هفته در محل میدان میوه و تره بار جلال آل احمد (قزل قلعه) برگزار شده بود.