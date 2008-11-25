معرفی فعالیتهای پژوهشی در انجام پروژه های موفق شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد تقی امانپور در چهارمین جلسه هماهنگی روسا و دبیران کمیته های مطالعات راهبردی گفت: در دومین جشنواره هفته پژوهش گرایش ما این است که ضمن تعریف جشنواره و مستند سازی کلیه بخشهای جشنواره از اثرهای مثبت آن برای مجموه مدیریت شهری استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: سال گذشته در اولین جشنواره هفته پژوهش ما فقط به ارائه دستاوردهای شهرداری پرداختیم ولی در جشنواره امسال فرصتی ایجاد شده است که فعالیتهای پژوهشی انجام شده در پروژه های موفق شهرداری را نیز معرفی کنیم.

امانپور با بیان اینکه این جشنواره فرصتی است برای شهرداری و کمیته های مطالعات راهبردی تا به دریافت و جمع آوری پژوهشهای صورت گرفته دراین زمینه بپردازند، افزود: کمیته ها می توانند با حضور در این نمایشگاه دستاوردهای خود را ارائه کرده و ارتباط لازم را نیز با سایر مراکز به دست آورند.

چهارمین جلسه هماهنگی روسا و دبیران کمیته های مطالعات راهبردی به منظور هماهنگی بیشتر و استفاده بهتر از پتانسیل موجود در کمیته ها و رسیدن به خروجی مشخص و نتیجه لازم برای برگزاری هر چه بهتر دومین جشنواره هفته پژوهش برگزار شد.

همچنین در این جلسه کمیته ها به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های خود پرداخته و ضمن تنظیم و نهایی سازی عناوین نشستهای علمی و تخصصی خود به بحث و بررسی در خصوص چگونگی مشارکت کمیته ها برای انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری پرداختند.