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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

صدور 1028 سند مالکیت برای واحدهای روستایی غرب استان تهران

صدور 1028 سند مالکیت برای واحدهای روستایی غرب استان تهران

کرج - خبرگزاری مهر: طی شش ماهه نخست سال 87 هزار و 208 جلد سند ماکیت برای واحدهای روستایی کرج، شهریار و رباط کریم صادر شد.

مدیر بنیاد مسکن کرج، شهریار و رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: از این تعداد سند مالکیت، 58 جلد مربوط به کرج، 332 جلد مربوط به شهریار و 638 جلد مربوط به رباط کریم بوده است.

علی اکبر احمدی ادامه داد: در مدت یادشده، 353 فقره دستور نقشه  برای واحدهای مسکونی روستایی در 153 روستای شهرستانهای کرج، شهریار و رباط کریم صادر شده است.

وی در خصوص تکمیل و بهسازی معابر نیز اظهار داشت: در شش ماهه اول سال، شبکه معابر 15 روستای شهرستانهای یادشده با اعتباری معادل 11 میلیارد و 810 میلیون میلیون ریال از محل اعتبارات سال 86 تکمیل و بازسازی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مدت توسط ناظرین فنی بر ساخت و ساز 1800 واحد مسکونی روستایی نظارت صورت گرفته است.

کد مطلب 789729

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