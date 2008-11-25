رزمایش فدائیان ولایت در نهبندان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهیده فهمیده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران نهبندان ظهر امروز در مراسم آغازین این رزمایش گفت: رزمایش فدائیان ولایت در این شهرستان با شعار تحول و تعالی، پیشرفت و عدالت و زمینه سازی برای ظهور برگزار شده است.

سرهنگ پاسدار محمود رضا بخشی اظهارداشت: رزمندگان شرکت کننده در این رزمایش آموزش و تمرین عملیات تاکتیکی، کمین و ضد کمین، تاخت و شبیخون، آتش و حرکت، پدافند دورا دور، ایست و بازرسی، حفاظت از مراکز مهم، امداد و نجات، راهپیمایی شبانه، گشت نظامی و امنیتی، مقابله با بحران و پدافند غیر عامل را طی سه مرحله اجرا می کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهیده فهمیده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران نهبندان حفظ انسجام نیروهای گردانهای عاشورا و الزهرا، آشنایی نیروها با یکدیگر و فرماندهان یگان ها، ایجاد وحدت رویه در فرماندهی، بالا بردن توان و مهارتهای رزمی در مقابله با تهدیدات، ایجاد تحرک و چالاکی در نیروها، ارتقاء سطح آگاهی ها ی دینی و سیاسی و نمایش قدرت بسیجیان داخلی و خارجی را از مهم ترین اهداف این رزمایش در شهرستان مرزی نهبندان برشمرد.