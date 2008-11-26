چندگانگی متولیان کتابخانه ها را به انبار کتاب تبدیل کرده است

کبری محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: اگر به میزان توجهی که مردم، مسئولان و رسانه ها به ورزش دارند به کتاب و کتابخوانی اهمیت دهند، قطعا از وضعیت بهتری برخوردار خواهیم شد.

وی تصریح کرد: ارتباط میان دانشگاه با حوزه های کتاب کمرنگ است که با تقویت این بخش می توان به توان تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی کمک بیشتری نمود.

محمدی خواستار آسیب شناسی حوزه کتاب و کتابخوانی شد و گفت: کتابخانه ها باید به جز قشر دانش آموز، سایر اقشار را نیز به جمع اعضاء و مشارکت کنندگان در برنامه های خود بیفزایند.

وی با اشاره به کمبود یک کتابدار کتابخانه عمومی باقرالعلوم شهر چناران خاطر نشان کرد: بخش مرجع این کتابخانه با سه هزار جلد کتاب به دلیل نبود کتابدار به گونه مناسبی نمی تواند به اعضاء و محققین خدمات ارائه دهد.

چناران دارای دو کتابخانه عمومی با 24 هزار جلد کتاب و بیش از دو هزار نفر عضو است.