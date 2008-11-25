انتقاد احمدی مقدم از عدم توجه اتحادیه اروپا به مبارزه با مواد مخدر در ایران / انسداد کامل مرزها تا دو سال دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل احمدی مقدم در دیدار با "هونسوویتز" ، سفیر آلمان در ایران با عنوان این مطلب که در این مسیر از همه ظرفیت خود بهره خواهیم جست، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران تلاش می ‌کند تا دو سال آینده همه مرزهای کشور را به روی سوداگران مرگ ببندد و اجازه ندهد هیچ ماده مخدری وارد کشور شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال مبارزه ‌ای عظیم با مواد مخدر است، گفت: کشف حدود دو تن مواد مخدر در روز از نتایج این مبارزه عظیم است.

وی با استقبال از برداشته شدن هر گام مثبت در بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی در افغانستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی آموزش و همکاری با پلیس افغانستان را دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ، خواهان همکاری گسترده و سازنده تر آلمان و گروه مینی دوبلین در حوزه‌های مختلف عملیاتی، فنی و لجستیکی شد و افزود: تهران از برلین انتظار دارد نقش سازنده ‌ای در اتحادیه اروپایی ایفا کند تا اعلام آمادگی همکاری اتحادیه اروپایی از حرف به عمل برسد.

احمدی مقدم با بیان اینکه تا کنون شاهد همکاری خاصی از سوی اتحادیه اروپایی نبوده ایم، گفت: با توجه به هزینه‌ های مادی و معنوی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر، انتظار ایران از اتحادیه اروپایی و جهان بیشتر از تقدیر و تشکر است.

هونسوویتز ، سفیر آلمان در ایران نیز در این دیدار با اشاره به نقش آلمان در گروه مینی دوبلین خواستار گسترش و استحکام همکاری‌های متقابل شد و گفت: با نگاهی به مشکلات مشترک آلمان و ایران در زمینه معضل اعتیاد، ما تلاش می کنیم در کنار ایران در راه مبارزه با مواد مخدر گام برداریم.

وی افزود: همه کشورهای اروپایی قدردان تلاشهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از مشکلاتی که ایران به واسطه همسایگی با کشور افغانستان دارد، آگاه هستند.