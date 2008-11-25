نمایشگاه عکس جاذبه های افغانستان در خراسان جنوبی بر پا می شود

احمد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: در این نمایشگاه بیش از 30 عکس از جاذبه فرهنگی و گردشگری افغانستان در معرض نمایش قرار می گیرد.

وی هدف از برپایی نمایشگاه عکس جاذبه های فرهنگی و گردشگری افغانستان را آشنایی دانشجویان، اساتید، مدعوین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا با جاذبه های فرهنگی و گردشگری این کشور برشمرد.

خامسان همچنین از برپایی نمایشگاه عکس بیرجند در دانشگاه بیرجند در همان روز خبر داد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 25 قطعه از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی در معرض نمایش قرار می گیرد.

دبیرهمایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا تصریح کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه شناساندن جاذبه های فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی در عرصه ملی و بین المللی می باشد.