آخرین گروه زائران ایرانی امشب به مدینه می روند / نوآوری ها و رضایت زائران

رئیس ستاد مدینه بعثه مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت: حادثه خاصی در حج امسال تاکنون روی نداده و کلیه اتفاقات نیز حوادث طبیعی بوده که از جمله افراد فوت شده در این سفر نیز در این دایره قرار می گیرند.

مجردی در ادامه این گفتگو ضمن تاکید بر نوآوریهای بکار گرفته شده در حج 87 و ارتقای خدمات به زائران اظهار داشت: با اجرای نوآوریهای جدید در امور اجرایی ،حوزه حمل و نقل ، امور فرهنگی ، بهداشت ودرمان جریان فعالیتهای حوزه های مذکور بسیار روان در حال اجرا می باشد.

مسئول ستاد مدینه در بخش دیگر این گفتگو اعلام کرد: اسکان،تغذیه و حمل و نقل با اقدامهای مناسب سبب روانی امور شد. به طوری که تاکنون در این زمینه ها شکایتی نشده است.

وی بامناسب دانستن سطح همکاریهای بخش های گوناگون ستادهای اجرایی درمدینه گفت که در سایه چنین ارتباطات به هم پیوسته ای مدیران کاروانهای حجاج امسال نیز بسیار فعالند.

مجردی در پایان حرکت آخرین نفرات از مدینه به مکه را چهارم ذی الحجه اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به ایام برگزاری مناسک حج تمتع در تاریخ مذکور تمامی عوامل به مکه عزیمت خواهند نمود.