اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به اماراتی ها/ حق توهین به دایی را ندارید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی یک بریک تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل امارات که چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی رقم خورد، اتفاقاتی حادث شد که علی دایی و حسین کعبی، سرمربی و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در بطن آن بودند.

درگیری آنها با پلیس حاضر در ورزشگاه آل مکتوم طی روزهای گذشته دست مایه انتقاد مطبوعات اماراتی از سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است تا جائیکه دیروز روزنامه "البیان" در مطلبی مدعی شد جای سرمربی ایران در زندان است.

به دنبال این اظهارنظر گستاخانه مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان در نظر دارند، مراتب اعتراض خود را به مسئولان فدراسیون فوتبال امارات اعلام کنند.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: من در بازگشت از شانگهای چین پیگیری‌های لازم را در این خصوص به عمل می آورم و بدون شک رسما به برخورد مطبوعات و رسانه‌های اماراتی با سرمربی و برخی از بازیکنان تیم ملی کشورمان اعتراض خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اینکه امارات برای داشتن شانس صعود به جام جهانی باید ایران را شکست می داده و به این هدف نرسیده است، نباید باعث شود تا مطبوعات این کشور از سرمربی تیم ملی کشورمان انتقاد کنند. ناکامی آنها در مرحله مقدماتی جام جهانی به ما ارتباطی ندارد.

کفاشیان ادامه داد: علی دایی مربی حرفه ای است و برابر ناملایماتی که در حقش صورت می گیرد کوتاه نمی آید. اماراتی ها هم این حق را ندارند که به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران توهین کنند.

روزنامه البیان امارات روز گذشته در مطلبی بااشاره به درگیری های علی دایی طی سالهای اخیر، به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان توهین کرده بود. در این مطلب عنوان شده بود در صورتیکه پلیس امارات مهربانانه برخورد نمی کرد، علی دایی حالا باید پشت میله های زندان بود. در این مطلب اتهامات دیگری نیز به علی دایی وارد شده بود.