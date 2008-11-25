۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

ناگفته های انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان تبیین شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان گفت: باید زاویه های ناشناخته و ناگفته های انقلاب اسلامی را برای نسل جوان تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید سعید حسینی ظهر امروز در اولین جلسه ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر زنجان، افزود: امروز جوانان ایران اسلامی توانسته به دستاوردهای مهمی در بخش های مختلف دست یابد و برای ایجاد تحول و توسعه هر چه بیشتر و پویا بایید جوانان با اندیشه ها و دستاورد های انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند.

وی با عنوان این که کمیته مراسم یک نهاد مردمی بوده و همه امور باید با همکاری مردم انجام شود، افزود: ما باید تلاش کنیم تا بستر و آمادگی اولیه را برای حضور مردم آماده کنیم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در سال نوآوری و شکوفایی باید در برنامه ریزیهای دهه فجر ابتکار و نوآوری داشته باشیم و ناگفته های انقلاب را برای نسل جوان بیان کنیم.

حسینی با عنوان اینکه 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ما به سمت تثبیت و تحکیم پیش می رود، افزود:ما باید در عرصه معرفی و تبیین آن به افراد بیش از پیش تلاش کرده و از نظرات کارشناسان و متخصصان امر در این زمینه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: دهه فجر نقطه عطف حرکت های انقلابی بود و انقلاب در این دهه در عمق جان و آگاهی و بصیرت افراد رسوخ کرد.

حسینی به وظایف کمیته مراسم اشاره کرد و گفت: جلوه گری و فراهم سازی ظهور و بروز نقش آفرینی اقشار مختلف مردم بویژه در راهپیمایی 22 بهمن، توجه به سلایق و آداب و رسوم و پاره فرهنگ های قومی مردم مناطق مختلف کشور، بهره گیری موثر از روش های جلب افراد و فراهم سازی حضور کلیه دستگاه ها دولتی و غیر دولتی و نهادهای مردمی در برنامه های دهه فجر، از مهمترین اهداف این کمیته است.

