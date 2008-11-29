الکلی ها ازجامعه ورزش کنار گذاشته می شوند/ پناهندگان راه بازگشت ندارند

محمود صیدانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام برنامه های فرهنگی سازمان تربیت بدنی در جهت بهتر زندگی کردن و بهتر ورزش کردن ورزشکاران تهیه و تدوین شده است اظهارداشت: در آئین نامه ها و بخش نامه های فرهنگی هیچ حلالی را برای ورزشکاران حرام نکرده ایم. همانطور که تحت هیچ شرایطی حرامی را حلال نمی کنیم. ما حق نداریم خارج از محدوده شرع دینی و قانونی قدم برداریم و این حق را به هیچ ورزشکار و مربی هم نمی دهیم.

وی افزود: بر همین اساس با هر حرکتی که از سوی ورزشکاران و مربیان و خارج از چارچوب قوانین فرهنگی سازمان تربیت بدنی و شرع صورت گیرد بدون تعارف و ملاحظه کاری برخورد جدی و سازمانی خواهیم داشت.

"استفاده از مشروبات الکلی جزو فعلهایی است که برای هر فردی در هر جایگاهی منع قانونی و اسلامی دارد. در حالیکه خبرهای رسیده حاکی از آن است که سرمربی تیم ملی یکی از رشته ها در آخرین تورنمنت بین المللی در اثر استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی حالت طبیعی خود را از دست داده بود. چنین حالتی اخیرا برای یکی از فوتبالیستها نیز اتفاق افتاده بود."

"موضع گیری سازمان تربیت بدنی در این زمینه چگونه است؟" مدیرکل دفتر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: با هر اقدامی که خارج از چارچوب قوانین فرهنگی سازمان تربیت بدنی انجام شود و با موازین شرعی هم مغایرت داشته باشد مانند استفاده از مشروبات الکلی برخورد می شود. به خصوص اینکه استفاده از این نوشیدنیها به خاطر آسیبهایی که به سلامت فرد وارد می کند علاوه بر قوانین اسلام از دیدگاه علمی هم منع شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس آن دسته از ورزشکارانی که به استفاده از مشروبات الکلی روی می آورند نمی توانند در جامعه ورزش جایی داشته باشند. محرومیت و کناره گیری از ورزش مجازاتی است که این دسته از افراد محکوم به تحمل آن می شوند. البته زمان محرومیت به شرایط بستگی دارد.

دبیرکل ستاد نظارت فرهنگی بر بازیهای آسیایی، جهانی و المپیک با اشاره به بخشنامه یکسال پیش معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی در مورد ممنوعیت خالکوبی در بین ورزشکاران خاطرنشان کرد: خالکوبی هم جزو موارد غیر مجاز به شمار می رود. ورزشکارانی که پیش از ابلاغ این آئین نامه خالکوبی کرده اند در صورت پوشاندن قسمت منقش بدن خود مشکلی برای حضور در میادین باشگاهی و ملی نخواهند داشت اما استفاده از آن دسته افرادی که پس از صدور بخشنامه مبادرت به خالکوبی کرده باشند در اردوهای باشگاهی و ملی مجاز نخواهد بود.

"معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی چگونه از تخلفات فرهنگی با اطلاع می شود تا به موقع اقدامات قانونی را انجام دهد؟" پاسخ صیدانلو به این سوال خبرنگار مهر اینچنین بود: نمایندگان معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی در تمام فدراسیونها و حتی اکثر باشگاهها حضوی فعال و مستمر دارند. مکانیزم نظارتی سازمان از طریق این نماینده ها پایدار مانده و خاطیان را شناسایی می کند.

ستاد نظارت فرهنگی بر بازیهای آسیایی، جهانی و المپیک سال گذشته بنا به دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و به ریاست عبدالرضا ساور، دبیرکلی محمود صیدانلو و همچنین نمایندگانی از وزارت ارشاد، سازمان گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، کمیسیون فرهنگی مجلس و همچنین معاونان سازمان تربیت بدنی شکل گرفت تا سیاستگذاری و برنامه ریزیهایی لازم در مورد اعزامهای برون مرزی ورزشکاران را مشخص کند.

صیدانلو به نتایج مثبت فعالیتهای این ستاد اشاره کرد و گفت: برپایی اردوهای فرهنگی یکی از برنامه های همیشگی ستاد است. برگزاری اردوی فرهنگی برای تمام تیمهایی که موافقت شورای برون مرزی را برای اعزام به خارج جلب کرده اند، الزامی است و از اعزام تیمها بدون حضور در این اردو جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه ورزشکاران سفیر نظام جمهوری اسلامی و پیشانی دار فرهنگ کشور هستند، افزود: در این اردوها ورزشکاران و حتی مربیان آنها با احکام دینی سفر آشنا شده و همچنین مواردی که در خارج از کشور ملزم به رعایت آن هستند یادآوری می شود. همه مواردی که تیمهای ورزشی بر اساس قوانین فرهنگی و اسلامی در داخل کشور مورد توجه قرارمی دهند در اردوها و مسابقات برون مرزی نباید نادیده گرفته شود.

"ممنوعبت پخش موسیقیهای غیرمجاز هم از جمله فاکتورهایی است که توجه به آن حتی دراردوهای خارج از کشور الزامی است؟" دبیرکل ستاد نظارت فرهنگی بر بازی های آسیایی، جهانی و المپیک در این مورد یادآورشد: پخش هرگونه موسیقی غیرمجاز دراردوهای داخلی و خارجی ممنوع است. تیمهای ورزشی به منظور ایجاد نشاط در محیط تمرینی خود تنها می توانند از موسیقیهایی که توسط فدراسیون ایروبیک و آمادگی جسمانی ساخته شده و مورد تائید سازمان تربیت بدنی هم قرار دارد استفاده کنند.

"ممانعت حضور مربیان مرد در اردوی تیم های باشگاهی یا ملی بانوان و بالعکس یکی دیگر از مواردی است که دبیرکل ستاد نظارت فرهنگی بر بازی های آسیایی، جهانی و المپیک به آن اشاره می کند." وی خاطرنشان کرد تحت هیچ شرایطی اجازه همکاری مربیان مرد و زن در یک تیم داده نمی شود. حتی اگر تیمهای بانوان با کمبود مربی روبرو هستند می توانند درخواست خود را ارائه دهند تا برای استخدام مربی خارجی برای آنها یا تشکیل دوره های آموزشی اقدام کنیم.

مدیرکل دفترامور فرهنگی سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: بیش از یکسال از صدور بخشنامه ممنوعیت همکاری مربیان مرد در تیمهای بانوان و بالعکس می گذرد. بنابراین امروز بروز چنین اتفاقی را به عنوان یک تخلف ورزشی مسحوب کرده و هیچ توجیهی برای آن نمی پذیریم.

"صحبتهای محمد صیدانلو در حالی مطرح می شود که چندی پیش یکی از تیمهای بانوان زیرنظر دو مربی مرد در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت کرد. ضمن اینکه دو بار پیش از آغاز دیدارهای رسمی ایران، بازیکنان کشورمان همزمان با پخش موسیقیهای ایرانی موسوم به "اون ورآبی" خود را برای دیدار با حریفانشان آماده کردند."

"حدود دو ماه پیش یکی از اعضای تیم ملی کاراته (مهدی جعفر قلی زاده) پس از شرکت در مسابقات بین المللی آلمان از بازگشت به کشورمان خودداری کرد. واکنش سازمان تربیت بدنی در مواجه با این دسته از ورزشکاران چگونه است؟" مدیرکل دفتر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر تصریح کرد: باید ابتدا علت این امر را پیدا کرد. در صورتی که مشخص شود از فدراسیون مربوطه کوتاهی سرزده است مسئولان آن را بازخواست می کنیم. ضمن اینکه این فدراسیونها برای اعزامهای دیگر مجبور به ارائه ضمانت می شوند.

"بدون شک ورزشکاران به قصد پناهندگی اقدام به انجام چنین کاری می کنند. در این صورت امکان بازگشت دوباره آنها به میادین ورزشی وجود دارد؟"صیدانلو در این مورد تاکید کرد: قانون چگونگی برخورد با پناهندگان را مشخص کرده است. آنها هیچ راهی برای حضور دوباره درمیادین ورزشی با نام ایرانی را ندارند. در مجموع دریافت چک ضمانت از تک تک اعضای تیمهای اعزامی به خارج که طبق دستور شورای برون مرزی انجام می شود، برای جلوگیری از روی دادن دوباره چنین اتفاقاتی انجام می شود.