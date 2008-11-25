بخشی از جنگلهای تنکابن طعمه حریق شد

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی در جنگل های سیاه دشت طرح جنگلداری تیروم رود روی داد که تاکنون ادامه دارد.

سید ابوطالب وهابی این حریق با حضور نیروهای منابع طبیعی اطفاء لیکن به دلیل وزش باد دوباره آغاز شد.

وی سطح حریق را حدود 15 هکتار اعلام کرد و ادامه داد: بیش از 50 نیروی منابع طبیعی و مردمی در حال حضور در امر اطفاء حریق شرکت دارند.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی نوشهر حضور نیروهای کمکی برای اطفاء کامل حریق را محتمل دانست و علت آتش سوزی را نا مشخص اعلام کرد.

به گزارش مهر، در چند روز گذشته به علت گرم شدن نسبی هوا، خزان درختان و پوشیده شدن کف جنگل از برگ های خشک احتمال حریق در جنگل ها افزایش یافته است.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی نوشهر نیز در اطلاعیه ای از جنگل نشینان، بهره برداران، روستاییان حاشیه جنگل، گردشگران و شکارچیان خواست از روشن کردن آتش در جنگل ها پرهیز نمایند.

این روابط عمومی از مردم خواست به محض مشاهده دود در جنگل مراتب را به نزدیکترین واحد منابع طبیعی و محیط زیست با شماره تلفن 09696 بدون نیاز به پیش شماره اطلاع دهند.

جنگل های غرب مازندران بیش از 300 هزار هکتار وسعت دارد.