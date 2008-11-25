400 اثر تاریخی قابل ثبت در فهرست ملی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کمیته طبیعت گردی مازندران در نوشهر افزود: پرونده این آثار در شورای ثبت در حال بررسی و ارسال به شورای عالی ثبت کشور است.

وی اظهار داشت: امیدواریم که شورای عالی ثبت به 80 تا 90 درصد این آثار برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران پاسخ مثبت دهد.

وی خاطر نشان کرد: شمار آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی ایران تا تابستان سال 88 به هزار اثر میراث فرهنگی خواهد رسید.

به گفته عباس نژاد، در حال حاضر 622 اثر در بخش میراث تاریخی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران بیان داشت: در دوره جدید ثبت اثر در چهار زمینه میراث تاریخی، طبیعی، معنوی و هنرهای سنتی را در برمی گیرد.

وی یادآور شد: تاکنون اثر طبیعی قله دماوند و چشمه سورت ساری و جنگل های هیرکانی در پنج نقطه در فهرست آثار طبیعی ایران ثبت شده است.

عباس نژاد کرد: بحث مالکیت و کمبود اعتبار بناهای خصوصی از جمله مشکلات فراروی ثبت آثار تاریخی در استان است.