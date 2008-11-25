اوباما گرفتار در حفره تاریک سیاست و اقتصاد بیمار آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "فوکوس" در مطلبی در این باره نوشت: مسائل بسیاری از جمله مشکل بحران اقتصادی، وضعیت بد شغلی و دو جنگ نامحبوب در خاورمیانه گریبان باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا را گرفته است. این در حالی است که وی با توجه به گزارش اخیر نهادهای امنیتی آمریکا درباره کاهش اعتبار و قدرت این کشور در آینده باید نگران این مسئله نیز باشد.

لازم به ذکر است که گزارشی که 16 نهاد امنیتی آمریکا در پایان هفته گذشته منتشر کردند به ارزیابی شرایط آمریکا در آینده پرداخته و به کاهش اعتبار و نقش رهبری و قدرت این کشور در سال 2025 اشاره کرده است.

نویسنده در ادامه این گزارش را به منزله چالش بزرگی پیش روی اوباما ارزیابی کرده و اظهار داشت : هیچ رئیس جمهوری در آمریکا اجازه ندارد به گونه ای عمل کند که شاهد افتادن کشورش در حفره تاریک سیاسی و کاهش نفوذ و اعتبار آن باشد. این موضوع را اوباما هم می داند. پس وی باید کاری انجام دهد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به فرار سیاستمداران آمریکایی از فقدان قدرت بعد از جنگ جهانی دوم و به کار بردن ابزارهای گوناگون در این راستا اشاره کرده و اظهار داشت: کلینتون برای وسعت ناتو به شرق تلاش می کرد تا دموکراسی جوان اروپایی را هر چه سریعتر به آمریکا پیوند دهد و رقیب خود روسیه را از میدان به در کند. بوش نیز به عراق هجوم آورد تا منابع نفتی را برای آمریکای گرسنه انرژی تامین کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : نومحافظه کاران آمریکایی بر این عقیده بودند که آمریکا دنیا را با تصورات شخصی خود خواهد ساخت و می تواند رهبری بدون رقیب و ابر قدرتی خود در دنیا را تثبیت کند. این در حالی است که نومحافظه کاران در این میان عنوان شکست خورده را به خود اختصاص دادند.