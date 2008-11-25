بسیجیان بوشهر استمرار بخش راه شهید رئیسعلی دلواری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید مهدی امینی ظهر امروز در همایش عزت و پایداری بسیجیان استان بوشهر که در بلوار رئیسعلی دلواری این شهر برگزار شد با گرامیداشت پنجم آذر سالروز تشکیل ارتش 20میلیونی به فرمان حضرت امام (ره) گفت : شهید رئیس علی دلواری اسوه مقاومت و پایداری بود که در مقابل استبکار اقتدار اسلام را نشان داد .

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان اگر لازم باشد در همه صحنه ها با اقتدار حضور پیدا می کنند و اجازه نخواهند داد بیگانگان یک وجب از خاک کشور را اشغال کنند، اظهار داشت: بسیج در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی در پیروزی جنگ تحمیلی داشت و در شرایط فعلی نیز به عنوان مدافع واقعی انقلاب در صحنه حضوری موثر دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور با بیان این که در شرایط فعلی دشمن برای تضعیف و از پای درآوردن ایران اسلامی به ویژه نسل جوان با هجمه فرهنگی وارد میدان شده است، گفت: هجمه دشمن از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تنها از راه افزایش بصیرت دینی و سیاسی می توان در مقابل آن ایستاد .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: بیش از 300هزار نفر از جمیعت این استان در قالب اقشار مختلف بسیجی سازماندهی شده اند .

سرهنگ پاسدار فتح الله جمیری افزود: بسیج تفکری پویا و درخت تناوری است که آماده پاسخگویی به نیازهای جامعه را در همه ابعاد دارد .