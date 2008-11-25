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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

رئیس بسیج دانش آموزی کشور:

بسیجیان بوشهر استمرار بخش راه شهید رئیسعلی دلواری هستند

بسیجیان بوشهر استمرار بخش راه شهید رئیسعلی دلواری هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت : امروزه بسیجیان استان بوشهر با اقتدارکامل آماده اجرای فرمان ولی امر مسلمین در استمرار راه شهید رئیسعلی دلواری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید مهدی امینی ظهر امروز در همایش عزت و پایداری بسیجیان استان بوشهر که در بلوار رئیسعلی دلواری این شهر برگزار شد با گرامیداشت پنجم آذر سالروز تشکیل ارتش 20میلیونی به فرمان حضرت امام (ره) گفت : شهید رئیس علی دلواری اسوه مقاومت و پایداری بود که در مقابل استبکار اقتدار اسلام را نشان داد.

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان اگر لازم باشد در همه صحنه ها با اقتدار حضور پیدا می کنند و اجازه نخواهند داد بیگانگان یک وجب از خاک کشور را اشغال کنند، اظهار داشت: بسیج در هشت سال دفاع مقدس نقش مهمی در پیروزی جنگ تحمیلی داشت و در شرایط فعلی نیز به عنوان مدافع واقعی انقلاب در صحنه حضوری موثر دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور با بیان این که در شرایط فعلی دشمن برای تضعیف و از پای درآوردن ایران اسلامی به ویژه نسل جوان با هجمه فرهنگی وارد میدان شده است، گفت: هجمه دشمن از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تنها از راه افزایش بصیرت دینی و سیاسی می توان در مقابل آن ایستاد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز گفت: بیش از 300هزار نفر از جمیعت این استان در قالب اقشار مختلف بسیجی سازماندهی شده اند.

سرهنگ پاسدار فتح الله جمیری افزود: بسیج تفکری پویا و درخت تناوری است که آماده پاسخگویی به نیازهای جامعه را در همه ابعاد دارد.

وی اظهارداشت: هنوز از همه ظرفیتهای بسیج استفاده نشده است و باید با برنامه ریزی مناسب زمینه اسفاده از قابلیتهای این نیرو را در راستای توسعه و شکوفایی کشور فراهم کرد.

کد مطلب 789815

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