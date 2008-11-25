آمریکا از زندگی خصوصی رهبران جهان جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "دیوید مورفی فالک" در مصاحبه با شبکه خبری ABC با بیان این مطلب، از وجود پرونده ای در نزد دستگاه های اطلاعاتی آمریکا از زندگی خصوصی "تونی بلر" خبر داد.

فالک که زمانی در بخش شنود مکالمات مرکز "فورت گوردون" در گرجستان خدمت می کرد اعلام کرد که در سال 2006 پرونده مربوط به نخست وزیر سابق انگلیس را مشاهده کرده است.

فالک از دادن توضیحات بیشتر درباره پرونده بلر در نزد دستگاه های اطلاعاتی آمریکا خودداری کرد اما بر این نکته تاکید کرد که پرونده های دیگری نیز از زندگی خصوصی سایر رهبران جهان در دستگاه های اطلاعاتی آمریکا وجود دارد که از آن جمله می توان به مکالمات شخصی "قاضی الیاور" اولین رئیس جمهور موقت عراق پس از سقوط صدام اشاره کرد.

قاضی الیاور پس از سقوط صدام از سال 2004 تا 2005 رئیس جمهور عراق بود.

این مکالمات مربوط به گفتگوهای تلفنی الیاور با "نسرین برواری" وزیر اقتصاد آن روزهای عراق پیش از ازدواج این دو با هم است.

بر اساس این گزارش، آژانس امنیت ملی آمریکا ( NSA ) در واکنش به گفته های فالک اعلام کرد که انگلیس و آمریکا در زمینه های زیادی با یکدیگر همکاری دارند اما در مورد جاسوسی از هم هیچ توافقی را با یکدیگر نداشته اند.

به گزارش مهر، پیش از این جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان این کشور فاش شده و واکنشهای زیادی را در داخل این کشور به وجود آورده بود اما موضوع جاسوسی از مقامات سایر کشورها و بخصوص کسانی که دارای روابط نزدیک با کاخ سفید هستند مطلبی است که بدون شک واکنشهایی را در میان مقامات جهان به وجود خواهد آورد.