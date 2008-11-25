۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

اخبار کوتاه رادیو

عوامل برنامه "جوان ایرانی سلام" با دعوت اختصاصی نیروی دریایی ارتش ایران راهی استان هرمزگان و شهر بندرعباس می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در روز نیروی دریایی انعکاس دهنده اقتدار، آمادگی دفاعی و رزمی و معرفی آخرین دستاوردهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است و ششم و هفتم آذر از شهر بندرعباس روی آنتن شبکه رادیویی جوان می‌رود.

ـ برنامه "نگاه روز" کاری از گروه ایران و اندیشه رادیو ایران است که فردا شش آذر  ساعت 15:30 به مدت یک ساعت ضرورت تحول در حوزه‌های علمیه را بررسی می‌کند.

ـ در بر نامه "گلبانگ" کاری از گروه ایران و فر هنگ رادیو ایران  که به سردبیری معصومه جدلی فردا از ساعت 15 پخش می‌شود، "سلام آخر" احسان خواجه‌امیری، "بارون" ایل یا منفرد و "یار وفادار" علیرضا افتخاری پخش می‌شود.

ـ برنامه "مردم و سلامت" ششم آذر ساعت 10:10 در رادیو سلامت با حضور قنوی رئیس مرکز تحقیقات سل دانشگاه شهید بهشتی به موضوع چالش‌های کشف نای مصنوعی می‌پردازد.

ـ برنامه "شمارش معکوس" ششم آذر ساعت 12:45 در رادیو سلامت با حضور تارا رئیس بیمارستان مدرس و عرب‌شاهی معاون فنی و استانداردهای دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت به موضوع بیمارستان مدرس تنها بیمارستان دولتی شمال غرب می‌پردازد.

