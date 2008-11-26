نمایشگاه عکس "کودکان جنگ" در خانه عکاسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه به ارائه عکس‌های عابدین مهدوی عکاس بین‌المللی اختصاص دارد و برای نخستین بار همزمان در ایران و سوئد برگزار می‌شود. مرکز فرهنگی میثاق و شرکت آفومار سوئد از حامیان برپایی این رویداد هنری است.

مهدوی تاکنون مجموعه عکس‌های "کودکان خیابان ما" (1377)، "بالای شهر ـ پائین شهر" (1381) ، "زیباترین آسمان افغانستان" (83-1382) و "کودکان مقدس" را تهیه کرده که مجموعه "کودکان مقدس" به عکس‌هایی از کودکان افغانستان اختصاص دارد.

این مجموعه با هدف نمایش مشکلات دائمی کودکان افغانی در برخورد با مسایلی چون تحصیل و مین‌های باقیمانده از جنگ در معرض دید قرار می‌گیرد. این نمایشگاه شنبه نهم آذر در نگارخانه خانه عکاسان آغاز می‌شود و تا 14 آذرماه ادامه دارد.