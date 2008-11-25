119 پروژه سینمایی در مراحل مختلف تولید سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد بر اساس گزارش واحد پشتیبانی تولید این بنیاد از میان آثار امسال 19 فیلم آماده نمایش، 17 فیلم در مرحله صداگذاری، هشت فیلم در مرحله تدوین، 12 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 59 فیلم در مرحله پیش از تولید هستند و چهار فیلم نیز اکران شده است.

آماده نمایش:

"حیران" شالیزه عارفپور، "محافظ" محمدجواد کاسه‌ساز، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "کتاب قانون" مازیار میری، "چهره به چهره" علی ژکان، "نیلوفر" سابین ژمایل، "نامزد آمریکایی من" داود توحیدپرست، "پاتو زمین نذار" ایرج قادری، "خروس جنگی" (تلخ و شیرین) مسعود اطیابی و "سوپراستار" تهمینه میلانی.

"یک وجب از آسمان" علی وزیریان، "آنسوی رودخانه" عباس احمدی‌مطلق، "صندلی خالی" سامان استرکی، "می‌زاک" حسینعلی لیالستانی، "پوسته" مصطفی آل‌احمد،"صداها" فرزاد موتمن، "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده، "امشب شب مهتابه" محمدهادی کریمی و "چشمک" جهانگیر جهانگیری.

صداگذاری:

"عیار 14" پرویز شهبازی، "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور، "زادبوم" ابوالحسن داودی، "پسر تهرانی" کاظم راست‌گفتار، "درباره الی" اصغر فرهادی، "کیش و مات" جمشید حیدری، "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی، "پاداش" کمال تبریزی، "نظام از راست" محمد ورزی، "فرزند صبح" بهروز افخمی و "دو خواهر" محمد بانکی.

همچنین "رقص با رویا" محمود کلاری، "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، " بیرون آوردن مردگان" جواد افشار، "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله، "بیست" عبدالرضا کاهانی و "گزارش مریم" اسماعیل براری در مرحله صداگذاری غیر فعال هستند.

تدوین:

"پنالتی" انسیه شاه‌حسینی، "کودک و فرشته" مسعود نقاش‌زاده، "حریم" سیدرضا خطیبی‌سرایی، "ملک سلیمان" شهریار بحرانی، "شبانه‌روز" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، "آنسوی پرچین" محسن محسنی‌نسب، "پای پیاده" فریدون حسن‌پور و "لالایی" منیژه حکمت.

فیلمبرداری:

"تردید" واروژ کریم‌مسیحی، "پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی، "اخراجی‌ها 2" مسعود ده‌نمکی، "دلخون" محمدرضا رحمانی، "بی‌خوابی" محمدجعفر باقری‌نیا، "به کبودی یاس" جواد اردکانی، "بار هستی" امیر قویدل، "برخورد خیلی نزدیک" اسماعیل میهن‌دوست، "پریشانی" سیاوش اسدی.



همچنین "در شب عروسی" رضا قهرمانی، "کارناوال مرگ" رضا اعظمیان و "نطفه شوم" کریم آتشی در مرحله فیلمبرداری متوقف هستند.



سایر فیلم‌های این فهرست (59 عنوان) در مرحله پیش از تولید هستند که از این تعداد پیش‌تولید 36 فیلم آغاز شده است. فیلم‌های "مانگدیم" حسین محجوب، "باورم کن" حسین‌پور و جهاندخت خادم و "باد گاهی می‌وزد" فیما امامی نیز در مرحله پیش‌تولید متوقف شده است.



فیلم‌های "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا، "دلداده" قدرت‌الله صلح‌میرزایی، "چارچنگولی" سعید سهیلی، "10 رقمی" همایون اسعدیان به اکران عمومی درآمده‌اند.